رسائل لإدارة النصر .. "احموا اللاعبين أو ابقوا في بيوتكم"

غضب من إدارة صفوان السويكت بعد الحملة ضد بيتروس

أثارت الموجة الموجهة ضد البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب النصر السعودي، غضب عدد من النقاد الرياضي، الذين طالبوا إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، بضرورة حماية اللاعب.

البرازيلي يتعرض مؤخرًا لحملة تشويه كبيرة، نظرًا لحميته في الملعب، إذ يعتبره البعض متعمدًا إيذاء لاعبي الخصوم واستفزازهم بهدف تشتيتهم عن التركيز في المباراة.

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الإعلامي محمد الدويش، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " واحد يهدده بالذبح والثاني يقول ليتني شجيت رأسه وغير ذلك مابين اتهام وتحريض وإساءة بينما النادي أصبح صرّاف غرامات".

وتابع: "إذا ماتقدرون تحمون ناديكم من التجاوزات ضده ولا تمنعونه من مخالفاته فخليكم في بيوتكم !".

واحد يهدده بالذبح والثاني يقول ليتني شجيت رأسه وغير ذلك مابين اتهام وتحريض وإساءة بينما النادي أصبح صرّاف غرامات

إذا ماتقدرون تحمون ناديكم من التجاوزات ضده ولا تمنعونه من مخالفاته فخليكم في بيوتكم ! — محمد الدويّش (@Aldowayesh) March 2, 2021

فيما علق ناصر الفهد؛ لاعب النصر السابق: "هذه نتائج التجييش الاعلامي ضد لاعب النصر بيتروس، لاعب حالي في الدوري يسيء له عبر برنامج السناب شات ولاعب معتزل اخر معروف بالخشونة والمشاكل يسيء له ايضاً".

وأضاف: "على ادارة النصر حمايه لاعبيها ليتفرغوا للتركيز داخل الملعب".

هذه نتائج التجييش الاعلامي

ضد لاعب #النصر بيتروس



لاعب حالي في الدوري يسيء له عبر برنامج السناب شات

ولاعب معتزل اخر معروف بالخشونه والمشاكل يسيء له ايضاً



على ادارة النصر حمايه لاعبيها ليتفرغوا للتركيز داخل الملعب — 🇸🇦ناصر الفهد (@nassr_15) March 2, 2021

بيتروس كان قد تعرض لتهديد بالقتل من سعود كريري؛ مدير الكرة بنادي الهلال، خلال الكلاسيكو الذي جمع بين الفريقين في 23 من الشهر الماضي، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إشارة كريري للاعب بالقتل، جاءت خلال احتكاكهما أثناء اتجاه بيتروس لالتقاط زجاجة مياه، ليقوم الحكم بإشهار الكارت الأحمر في وجه مدير الكرة بالزعيم. (طالع التفاصيل)

أما الواقعة الثانية فكانت بعد مواجهة العالمي وأبها في 28 من فبراير الماضي، بالجولة الـ21، إذ كتب ساري عمرو؛ لاعب الأخير، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "الحمد لله اني ما فقشتو"، لكنه تراجع واعتذر. (طالع التفاصيل)