النتائج المباشرة
الانتقالات

إدارة النصر تُعيد المفاوضات مع مهاجم بنفيكا

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
كانت إدارة العالمي قد فاوضت اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير صحفية مقربة من إدارة نادي النصر السعودي، عن معاودة إدارة النادي المفاوضات مع نادي بنفيكا البرتغالي من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي جوناس أوليفييرا.

وكانت إدارة العالمي قد فاوضت اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح.

وكان الميركاتو الصيفي قد شهد صراعاً كبيراً بين نادي الهلال والنصر للتعاقد مع اللاعب، إلا أن مسؤولي بنفيكا تمسكوا ببقاء اللاعب.

اختيارات المحررين

وترغب إدارة النصر في دعم الفريق بكل قوة في الميركاتو الشتوي من أجل مواصلة الضغط على الهلال متصدر بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن النصر يسعى أيضًا للتعاقد مع مدافع آسيوي ليكون بديلًا عن البيروفي كريستيان راموس الذي لم يُقنع جماهير ومسؤولي النصر.

الموضوع التالي:
بعد الإقالة، تهمة "الخيانة الزوجية" تُلاحق مورينيو
الموضوع التالي:
أجيري يبلغ اتحاد الكرة بموعد عودته من إسبانيا
الموضوع التالي:
سولشار: العودة لأولد ترافورد ليست سهلة - ولا أخشى جاري نيفيل
الموضوع التالي:
صلاح يرحب بعودة تشامبرلين لتدريبات ليفربول
الموضوع التالي:
رسميًا.. كيليان مبابي أفضل لاعب فرنسي لـ 2018
إغلاق