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"النصر أدّب حمد الله أخلاقيًا فعاد لمنتخب المغرب"

أحمد رفعت
3:21 م غرينتش+3 20‏/11‏/2022
Abderrazak Hamdallah - ittihad 2022-2023
عبد الرزاق يستعد مع أسود الأطلس لكأس العالم

يرى الإعلامي أديب العُمري، أن نادي النصر لعب الدور الأكبر في عودة عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، إلى منتخب المغرب مرة أخرى، بعد أزماته ومشاكله مع مسؤولي الاتحاد المغربي.

وأعلن وليد الركراكي؛ المدير الفني للمنتخب المغربي، عن عودة عبد الرزاق حمد الله لقائمة أسود الأطس، من أجل المشاركة في منافسات كأس العالم قطر 2022.

ونشر العُمري عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد خلالها على أن نادي النصر استطاع تأديب حمد الله أخلاقيًا، ليتمكن من العودة مجددًا إلى منتخب المغرب.

وجاء نص تغريدة العُمري كالآتي: "النصر أدب المشكلجي (حمد الله) وعلمه أن الاحترام والأخلاق أهم من المستوى الفني، لذلك هو الآن في المنتخب، النصر مدرسة الأخلاق والقيم والمبادئ الراسخة".

وكان حمد الله لاعبًا في صفوف النصر، حتى تم فسخ عقده في نوفمبر 2021، لينتقل إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر، خلال شتاء 2022، ليتألق رفقة النمور ويعود إلى صفوف أسود الأطلس.

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