النصر انسحب فعرضه وكيله على الهلال .. ماذا حدث في كواليس صفقة العويس؟

الجميع يبحث حاليًا خلف صفقة انتقال محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، إلى نادي الهلال، لمعرفة كيف تمت الصفقة رغم أن الحديث كان طوال الفترة الماضية عن انتقاله للنصر أو بقائه في الراقي.

العويس ثالث صفقات الهلال الشتوية:

الزعيم دخل الميركاتو الشتوي الجاري بقوة، بحثًا عن تدعيم صفوفه، في ظل تراجع أداء الفريق في الموسم الجاري.

الشتاء الهلالي بدأ بالتعاقد مع سعود عبد الحميد؛ ظهير أيمن الاتحاد، في مجانًا، ثم تبعها بصفقة العويس، الذي دخل هو الآخر في الفترة الحرة بعقده مع الراقي.

واختتم الهلال ليلة الأمس بالتعاقد مع عبد الرحمن العبيد؛ ظهير أيسر النصر، في صفقة انتقال حر هو الآخر.

ماذا حدث في كواليس صفقة العويس؟

صحيفة "الرياضية" السعودية كشفت التفاصيل من البداية، إذ أوضحت أن العويس رفض الشيك الذي قدمه له ماجد النفيعي؛ رئيس الأهلي، بقيمة سبعة ملايين ريال، تمثل مقدم عقده الجديد، مشيرة إلى أنه طلب مهلة للاستخارة، وبعدها عاد للنفيعي، قائلًا: "شكرًا لك على العرض، لكنني أرغب في خوض تجربة جديدة خارج الأهلي".

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات مع العويس من قبل مسؤولي الأهلي لم تبدأ بعد دخوله الفترة الحرة، بل بدأت منذ فترة، لكن الحارس لم يبدِ وقتها ترحيبًا بالتجديد.

"الرياضية" أكدت أن النصر دخل في خط المفاوضات، مقدمًا عرض لوكيله تركي الزهراني، بقيمة 5.5 مليون ريال سنويًا عن طريق شخصية نصراوية، لكنه قوبل الرفض، فرفع العالمي عرضه إلى ستة ملايين ريال، لكن مع تلويح الوكيل بعرض الهلال كورقة ضغط على العالمي لحسم الصفقة سريعًا، انسحب النصر، مفضلًا التعاقد مع حارس أجنبي.

آخر حلقة في الصفقة تمت بعرض وكيل العويس الحارس على الهلال، فرفع الزعيم عرضه إلى سبعة ملايين ريال، ليعادل عرض الأهلي ويزيد عن عرض النصر بمليون ريال، هو ما وافق عليه الحارس.

ماذا قدم العويس مع الأهلي؟

العويس كان قد انضم للأهلي في صيف 2017 قادمًا من نادي الشباب في صفقة انتقال حر، أحدثت جدلًا قانونيًا كبيرًا.

وخلال هذه السنوات، شارك الحارس في 117 مباراة بقميص الراقي، استقبل خلالها 167 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 27 مباراة.

وكان بعض المحلين يطالبون الأهلي بالاستغناء عن العويس وعدم تجديد عقده، في ظل وجود الحارس الشاب المتميز محمد الربيعي.

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