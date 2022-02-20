النصر .. إما أن تتقمص شخصية الأهلي أو سيكون الثمن باهظًا!

غدًا ليس هو نهاية العالم، وليس هو يوم مصيري في حياة البشرية، لكنها بمثابة ذلك بالنسبة للنصر السعودي، في الغد إما أن يرفع النصراويون رؤوسهم من جديد أمام الهلال أو أن الثمن سيكون باهظًا للغاية..

السادسة و25 دقيقة من مساء يوم غدٍ الإثنين، حيث ملعب مرسول بارك، الذي سيشهد ديربي جديد بين النصر والهلال، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

من سيطيح بمن؟! هذا ما سنعرفه بعد أقل من 24 ساعة، لكن وإن كانت هذه المباراة بمثابة مصالحة بين الزعيم وجماهيره بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي المصري برباعية نظيفة، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية الإمارات 2021، فهي تمثل أكبر من ذلك بالنسبة للعالمي..

مرسول بارك، إذا ذُكر هذا الملعب، يتبادر إلى الأذهان مباشرةً، "غرزة" مدافع الزعيم علي البليهي في نصف نهائي القرن الآسيوي، في 19 من أكتوبر 2021، حيث هزيمة العالمي على أرضه ووسط جمهوره بثنائية مقابل هدف وحيد، ثم احتلال البليهي ورفاقه للملعب، بغرسه لعلم ناديه في وسط معقل العالميين.

الفريقان تقابلا بعد هذه "الغرزة" التاريخية، في الدوري المحلي، على ملعب الزعيم، وفاز النصر بثنائية نظيفة، لكن هذه المباراة ليست بأهمية مباراة الغد، رد الاعتبار الحقيقي، هو أن يثأر العالمي من الزعيم بالإطاحة به من الكأس الغالية.

لكن في حقيقة الأمر أن العالميين لن يشفي غليلهم الفوز في الغد فقط، إنما أن يدفع الهلال ثم "غرزته" سنوات، وهنا عليه أن يتقمص شخصية الأهلي المصري..

"ستدفعون ضريبة الخماسية إلى يوم تُبعثون" تعليق شهير للمعلق الجزائري عصام الشوالي، في مواجهة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، بمايو 2021.

تعود مناسبة هذا التعليق إلى فوز الفريق الجنوب إفريقي التاريخي على المارد الأحمر بخماسية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، ومن بعدها أطاح الأهلي مرتين بصن داونز من البطولة القارية ومن ربع النهائي أيًضًا.

المارد الأحمر قرر أن يمنح منافسه درسًا قاسيًا، فإذا فاز عليه مرة، فهذا الفوز سيكون لعنة عليه، وهذا لم يحدث مع صن داونز فقط، فالوداد يعلم تمامًا انتقام الأهلي بعدما خطف منه لقب 2017، فأطاح به الفريق المصري من نصف نهائي 2020 بالفوز على مركب محمد الخامس 2-0، ودفعت فرق تونس كافة ثمن سخريتها من محمد أبو تريكة في 2006.

هذه هي الروح التي ينتظرها الجمهور النصراوي في الغد من اللاعبين، بل وفي كل ديربي، مشاهد انكسار جمهور العالمي في نصف نهائي القرن لا تزال حية في الأذهان، والرؤوس لا تزال مطأطأة، لذلك إما أن يتقمص العالمي شخصية الأهلي في كل ديربي مصيري، والمحطة الأولى بالغد، أو أن الجمهور سيدفع الثمن باهظًا من تحمل ملاسنات ستدوم من الهلاليين، خاصةً وأنها ستكون الإطاحة الثانية على التوالي بالعالمي على أرضه من البطولات!

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