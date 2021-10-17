الأوزبكي قاد النصر للفوز أمام الوحدة ولكن..

رغم تألق الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف؛ محترف نادي النصر السعودي، خلال مواجهة الوحدة الإماراتي بالأمس، إلا أنه كان محل جدل واسع عقب المباراة.

كيف أثار مشاريبوف الجدل في لقاء الوحدة؟

الأوزبكي قاد العالمي للفوز أمام الفريق الإماراتي بخماسية مقابل هدف وحيد، سجل منها هدفين، فيما أضاف عبد الرزاق حمد الله وعبد الفتاح عسيري وسامي النجعي الثلاثية الباقية.

لكن خلال احتفال مشاريبوف بأحد أهدافه، ظهر وجود جسم غريب في "الشورت" الخاص به من الخلف، سبب حيرة كبيرة للجمهور.

الجسم الغريب أخذ شكل المجسم، البعض توقعأن يكون جهاز خاص بقياس معدل اللياقة وما شابه من هذه الأشياء، وآخرون توقعوا أنه الهاتف الخاص به أو علبة سجائر أو آلة حادة بغرض أذية لاعبي الخصم.

مطالب بفتح تحقيق من الاتحاد الآسيوي:

جمهور العالمي بالطبع لم يعطِ بالًا للأمر، خاصةً وأن اللاعب تألق بشكل كبير في المباراة، بجانب أنهم متأكدون من أنه جهاز طبي خاص ليس أكثر.

أما جمهور الزعيم فهو من حيره الأمر كثيرًا، مشككين في الجهاز، حتى أن منهم من طالب الوحدة بتقديم شكوى رسمية أمام الاتحاد الآسيوي، لفتح تحقيق عاجل لكشف غموض الجسم الغريب.

يجب على نادي الوحدة الاحتجاج على نادي النصر وحفظ حقوق الكيان !!!

كيف يسمح الحكم للاعب النصر مشاريبوف وضع هذا الجهاز تحت ملابسه وما هي مهمت هذا الجهاز ؟؟؟ pic.twitter.com/dbuCFIIR8K — Abo Azzam (@shgrde2) October 17, 2021

الحين يزعلون إذا سألنا وش هذا ؟

إذا تعرفون علمونا أنا أول مرة أشوف كذا ...🤷 pic.twitter.com/kod3v4LXG0 — عبدالعزيز النصيري (@A0500A50) October 16, 2021

كيف وصل النصر لنصف النهائي؟

العالمي في نصف النهائي يلاقي الهلال السعودي، بعد غدٍ الثلاثاء، في 23 من نوفمبر المقبل، في مباراة ستشهد حضورًا جماهيريًا بنسبة 100% من سعة الاستاد.

وكان النصر قد عبر دور المجموعات متصدرًا المجموعة الرابعة بـ11 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن السد القطري؛ صاحب الوصافة، وبفارق أربع نقاط عن الوحدات الأردني، فيما حل فولاد الإيراني بالمركز الرابع بخمس نقاط.

وفي دور الـ16، تغلب العالمي على تراكتور الإيراني بهدف نظيف، أخرزه فينسنت أبو بكر، ثم كانت مواجهة الوحدة بالأمس في ربع النهائي.

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