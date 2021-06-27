"أوصلوا الشباب والاتحاد والأهلي لمراحل لا تليق بهم"

يرى الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني أن نادي النصر السعودي قادر على هزيمة نظيره الهلال في الماضي والحاضر والمستقبل، متهمًا الزعيم بتوصيل الاتحاد والأهلي والشباب بمراحل لا تليق بهم.

بالموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح العالمي رغم معاناته بشكل عام، في تحقيق الفوز أمام الزعيم بالإياب 1-0، لكن فاز الأزرق في الذهاب 2-0.

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وبالموسم ذاته، خطف النصر لقب كأس السوبر المحلي من فم الهلال، بالفوز عليه بثلاثية نظيفة، سجلها بيتروس ماتيوس، عبد الرزاق حمد الله وسامي النجعي.

وكتب القحطاني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "النصر النادي الوحيد الذي يؤدبهم سابقاً وحاضراً ومستقبلاً ويعيدهم إلى حجمهم الطبيعي".

وأضاف: "فعلها الملكي والمونديال والليث سابقًا فحاربوهم حتى أوصلوهم إلى مراحل لا تليق بهم".

#النصر النادي الوحيد الذي "يؤدبهم" سابقاً وحاضراً ومستقبلاً ويعيدهم إلى حجمهم الطبيعي..

فعلها "الملكي" "والمونديالي” “والليث" سابقاً فحاربوهم حتى أوصلوهم إلى مراحل لا تليق بهم.. — فلاح القحطاني (@falahsport) June 26, 2021

يذكر أن الهلال حصد لقب الدوري الموسم الماضي، برصيد 61 نقطة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن الشباب؛ محتل الوصافة، فيما أتى الاتحاد ثالثًا بـ56 نقطة، والنصر سادسًا بـ46 نقطة، والأهلي ثامنًا بـ39 نقطة.

وبذلك يغيب العالمي والراقي عن النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، إلا أن الأول له فرصة حال تتويجه بطلًا للنسخة الحالية من البطولة القارية، التي وصل بها إلى دور الـ16.