فيديو - جمهور النصر يسخر من جوميس في احتفاله بالفوز بالديربي

الفرنسي لم يستطع التسجيل وخرج مصابًا

احتفل جمهور النصر بفوز فريقه في ديربي الرياض أمام الهلال، على طريقة الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الزعيم.

العالمي تمكن من تعديل تأخره بهدف وحيد أمام الزعيم، سجله البرازيلي كارلوس إدواردو، إلى فوز بثنائية، سجلها الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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ولم يستطع الفرنسي هز الشباك الليلة، حيث خرج مصابًا ولم يستطع استكمال شوط اللقاء الثاني.

وسخر جمهور العالمي من عدم تمكن جوميس من هز شباك فريقهم باللقاء، حيث احتفلوا على طريقة "الأسد"، التي يحتفل بها الفرنسي عقب تسجيله لأي هدف.

يذكر أن الفوز رفع رصيد العالمي إلى النقطة 14 نقطة في المركز الخامس من سبع مباريات، بينما تجمد الأزرق عند 19 نقطة في صدارة جدول الترتيب من ثماني مباريات.