موعد مباراة النصر القادمة ضد الهلال في الدوري السعودي

تعرف على موعد ديربي الرياض في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان..

عمر خليل

سجل النصر عودته مجددًا إلى سكة الانتصارات، وذلك بعدما تمكن من تحقيق فوز مهم للغاية على مضيفه الرائد بهدفين نظيفين من توقيع عبد الرزاق حمدالله ويحيى الشهري، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر كان قد قاسى مرحلة من التخبط في الأسابيع الأخيرة، بدأت بالهزيمة من السد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا وانتهاء الحلم الآسيوي مع تلك الخسارة، ثم امتد التخبط ليصل إلى الدوري المحلي، وذلك بعدما عجز النصر عن تحقيق الانتصارات في آخر 3 مباريات، بتحقيقه لتعادلين سلبيين أمام الشباب والأهلي وهزيمة من مفاجئة من الحزم بهدف نظيف.

هذه النتائج السلبية وضعت مستقبل المدرب البرتغالي روي فيتوريا على المحك، غير أن الانتصار الذي حُقق على الرائد ورغم الأداء الذي عليه عديد من علامات الاستفهام، فقد يكون بمثابة العودة إلى الطريق الصحيح ويُعطي للإدارة الثقة في مدربها الذي حقق معهم لقب الدوري السعودي الموسم الماضي.

فيديو - الرائد يهين النصر والأخير يخرج بفوز صعب

ولكن جدول ترتيب مباريات العالمي هذا الموسم لم يكن رحيمًا بهم، إذ وضع النصر في مواجهة الهلال في الجولة الثامنة والمقبلة، في مباراة من المقرر أن تجمع بينهما على ملعب جامعة الملك عبد العزيز في الرياض يوم الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ ميلاديًا، الموافق ٢٨ صفر ١٤٤١ هجريًا.

الهلال بدوره يسعى إلى الابتعاد بصدارته عن أي منافسة محتملة، الزعيم يدخل الديربي وهو في المركز الأول برصيد ١٩ نقطة وبفارق ٤ نقاط عن أقرب الملاحقين، الأهلي، فيما الانتصار الذي حققه النصر على الرائد قد رفع رصيده إلى النقطة ١١ مع استمرار وجود مباراة مؤجلة لكتيبة روي فيتوريا، مما يُزيد من قيمة واشتعال ديربي الرياض أكثر وأكثر.

موعد مباراة الهلال ضد النصر والقنوات الناقلة

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