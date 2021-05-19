"20 عامًا والهلال يحاول الوصول"

تبادل الإعلاميان الرياضيان محمد الدويش وعيسى الروقي المكايدات بشأن ناديي الهلال والنصر، إذ دافع كل منهما عن الفريق الذي ينتمي إليه.

حدة المناقشات بين قطبي الرياض على أشدها خلال الفترة الحالية، بعدما أعلن العالمي عن التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، في الوقت الذي كان يحاول به الزعيم جاهدًا في الحصول على خدماته.

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وكتب الدويش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الهلال كان فريقًا يهز القارة !، متى؟ قبل أن يتوج بالبطولة خسر على أرضه وبين جماهيره بأربعة، خسر بالأربعة مرات، خسر بالخمسة مرة".

وأضاف: "فرق آسيوية هزمته وهي تمهيدي كورة، عشرون عامًا وهو يحاول، لا تردوا: النصر ماذا يفعل ؟ الكلام عن الهلال وليس عن النصر !".

فلم تُعجب التغريدة الروقي، فجاء رده: "أحسنت في السطر الاخير فا النصر أقل بكثير من أن نحكي عنه في آسيا، ومحلياَ النصر خسر برباعيات وخماسيات من الفيصلي ونجران، فرق لم يسبق لها تحقيق بطولات رسمية في السعودية، وهي أقل من التمهيدي".

واختتم: "كل معيار يطرحه النصراويين يدين النصر دائماً، أستمر يابو سليمان".

أحسنت في السطر الاخير فا #النصر أقل بكثير من أن نحكي عنه في آسيا

ومحلياً #النصر خسر برباعيات وخماسيات من الفيصلي ونجران



فرق لم يسبق لها تحقيق بطولات رسمية في السعودية



وهي أقل من التمهيدي



كل معيار يطرحه النصراويين

يدين #النصر دائماً



أستمر يابو سليمان 🙂👌🏻 https://t.co/RzLSZ8IAGq — عيسى الروقي (@Issa_AlRoqi1) May 19, 2021

يذكر أن النصر تأهل دور الـ16 من النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا متصدرًا المجموعة الرابعة، فيما جاء صعود الهلال كـأفضل ثانٍ عن المجموعة الأولى.