فيديو | مفاجأة .. 24 ساعة فصلت مدافع النصر المتألق عن الانضمام للهلال

إعلامي يكشف كواليس القصة المثيرة

يحصد عبد الإله العمري مدافع النصر إعجاب الجميع لأدائه المثالي مع فريقه في مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021، ودوره الكبير في تأهل العالمي إلى ربع النهائي بعد انتصاره الأخير على السد القطري.

تألق العمري ليس وليد اللحظة، بل يعيش المدافع السعودي موسمًا رائعًا منذ بدأ اللعب أساسيًا عقب إصابة مايكون بيريرا وتمرده على الفريق ورحيله إلى البرازيل بحجة عدم استلامه مستحقاته المالية المتأخرة، قبل أن يعود عقب توصل الإدارة لتسوية مالية معه.

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الناقد الرياضي مبارك الشهري وخلال تصريحاته لقناة 24 الرياضية أكد أن العمري استفاد كثيرًا من فترة الإعارة التي قضاها مع الوحدة السعودي قبل موسمين، إذ حصل على فرصة اللعب أساسيًا مما حسن مستواه وطوره كثيرًا.

الشهري فجر مفاجأة كبيرة حين أكد أن المدافع صاحب الـ24 عامًا كان في طريقه للانتقال إلى الهلال السعودي قبل تجديد عقده مع النصر في يناير الماضي.

ماذا قال مبارك الشهري حول قرب انتقال العمري إلى الهلال؟

الناقد الرياضي مبارك الشهري أوضح أن 24 ساعة فقط فصلت العمري عن ارتداء قميص الهلال، موضحًا أن المدافع كان في طريقه للزعيم عقب نهاية مباراة كأس السوبر السعودي التي أقيمت في يناير 2021.

إذ قال "العمري نجم استفاد كثيرًا جدًا من فترة الإعارة مع الوحدة، لأنها منحته الفرصة للعب أساسيًا وتطوير مستواه، عاد للنصر وحصل على الفرصة بعد هبوط مستوى مايكون بيريرا، وقد كان أحد العناصر الرئيسية في المنتخب الأولمبي السعودي حتى قبل أن يلعب أساسيًا مع النصر".

"العمري كان في طريقه إلى الهلال، لم يكن يفضل اللاعب عن الهلال سوى 24 ساعة، وتحديدًا عقب مباراة كأس السوبر في يناير الماضي التي انتهت لصالح النصر، اللاعب كان قد دخل في الفترة الحرة من عقده بالفعل وحدثت مفاوضات بينه وبين الهلال، وكانت خطة مسؤولي الهلال أن يُعلن انضمامه للفريق ليلة مباراة السوبر، لكن رجال النصر تدخلوا وجددوا عقده في الوقت المناسب".

مبارك الشهري : عبدالاله العمري كان في طريقة للهلال قبل نهائي السوبر.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/SjXrxiSKeS — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 30, 2021

أتم "العمري هو حاليًا أفضل لاعب سعودي في الدوري السعودي، وهو أحد الأفضل في دوري أبطال آسيا خاصة من حيث الحفاظ على مستواه الممتاز في كل المباريات".

متى جدد النصر عقد عبد الإله العمري؟

أعلن النصر يوم 27 يناير الماضي تجديد عقد المدافع الشاب لمدة 3 سنوات، وقد جاء ذلك بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين، إذ اشترط العمري الحصول على امتيازات خاصة للموافقة على البقاء مع الفريق.

اللاعب أحد خريجي الفئات السنية في النصر، وكان قد أعير صيف 2018 إلى الوحدة وعاد منه صيف 2019.

خلال موسمه مع الوحدة، لعب العمري 12 مباراة في الدوري السعودي سجل خلالهم هدف واحد.

ما هي أرقام وإحصائيات عبد الإله العمري مع النصر هذا الموسم؟

لعب العمري مع النصر 20 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم منهم 18 أساسيًا، وقد سجل 3 أهداف وصنع هدفين، وقد صنع 6 فرص لزملائه وحصل على ركلتي جزاء.

شتت الكرة 63 مرة وقطع تمريرات المنافس 34 مرة وتصدى للتسديدات 12 مرة، وقد بلغت دقة افتكاكه للكرة 65%، وبلغت دقة تمريراته 83%.

وجهة نظر .. كانت ستكون صفقة مثالية للهلال

انضمام عبد الإله العمري للهلال كانت ستكون صفقة مثالية للفريق، إذ يمتلك اللاعب إمكانيات مبشرة للغاية كما أنه اكتسب نضجًا وخبرة كبيرة من لعبه مع المنتخب الأولمبي السعودي وكذلك موسمه مع الوحدة.

الهلال يمتلك حاليًا مدافعين سعوديين هما محمد جحفلي وعلي البليهي، لكن الأول بلغ عامه الـ30 والثاني عامه الـ31، مما يعني أن استمرارهما في الملاعب بصورة أساسية خلال المواسم القادمة سيقل تدريجيًا.

الفريق يمتلك المدافع الشاب متعب المفرج لكنه لا يحصل على فرص ولم يُظهر المستوى الممتاز حين لعب، فيما مدالله العليان لا يلعب كثيرًا في خانة قلب الدفاع، لذا ضم العمري كان سيكون صفقة للحاضر والمستقبل وضربة موجعة للنصر.