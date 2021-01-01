"عبد الغني سبب تراجع النصر وليته يهبط للدرجة الأولى"

العالمي يقبع في المركز السابع بجدول الترتيب

كشف الإعلامي عيسى الروقي، عن سبب تراجع أداء النصر ونتائجه خلال الفترة الأخيرة، مرجعًا السبب إلى أزمة بسبب حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنادي.

العالمي يقبع حاليًا في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة، حصدها من الفوز في ثماني مباريات، والتعادل في أربع، والهزيمة في ثمانية لقاءات أخرى.

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وكتب الروقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "النصر يشتعل من الداخل، الداعم للرئيس معارض على وجود حسين عبدالغني في النادي، والداعمين لحسين شخصيتين أسمهم لم يتم تداوله إعلامياً غير راضين عن وجود هذا الرئيس، هذا الصداع هو سبب تدني مستويات ونتائج النصر مؤخراً، تذكورها جيداً".

#النصر يشتعل من الداخل 🔥🔥



الداعم للرئيس معارض على وجود حسين عبدالغني في النادي



والداعمين لحسين شخصيتين أسمهم لم يتم تداوله إعلامياً غير راضين على وجود هذا الرئيس



هذا الصداع هو سبب تدني مستويات ونتائج #النصر مؤخراً



تذكروها جيداً 😎 — عيسى الروقي (@Issa_AlRoqi1) February 25, 2021

وأثار الإعلامي غضب جمهور العالمي بتغريدة أخرى أعرب بها عن تمنيه هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى، كي يتم تسليط الضوء عليه.

الروقي كتب: "كمحب لرياضة بلدي أتمنى من كل قلبي هبوط فريق النصر للدرجة الاولى، حيث أن وجوده هناك سيعطي دوري الاولى زخم إعلامي وجماهيري وهو ما يفتقدة دوري الاولى".

وأضاف: "ولان النصراوييين بارعين في ثقافة الضجيج سيتحقق الزخم بوجودهم هناك، كل الدعوات الصادقة بهبوط النصر بإذن الله".

كمحب لرياضة بلدي أتمنى من كل قلبي هبوط فريق #النصر للدرجة الاولى

حيث أن وجوده هناك سيعطي دوري الاولى زخم إعلامي وجماهيري وهو مايفتقدة دوري الاولى

ولان #النصراويين بارعين في ثقافة الضجيج سيتحقق الزخم بوجودهم هناك



كل الدعوات الصادقة بهبوط #النصر

بإذن الله pic.twitter.com/N5IkimI4X9 — عيسى الروقي (@Issa_AlRoqi1) February 25, 2021

يذكر أن العالمي حقق الفوز في مباراته الأخيرة بديربي الرياض أمام الهلال بهدف نظيف، سجله بيتي مارتينيز، ليتجمد رصيد الزعيم عند 36 نقطة، في وصافة جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن الصدارة.