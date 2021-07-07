تسخرون من النصر؟ .. "ماذا عن وضع الهلال لو لعب العالمي دون تدرج؟"

"ديربي الهلال والشباب الأقدم في الرياض"

رد الإعلامي الرياضي مبارك الشهري على زميله محمد الذايدي، الذي سخر من لعب نادي النصر السعودي في دوري الدرجة الثانية على عكس ناديي الهلال والشباب، مؤكدًا أن ديربي الزعيم والليث الأقدم في الرياض.

لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين كانت قد عقدت ورشة عمل مع الأندية قبل يومين، انتهت بوضع تسعة معايير، تُجرى وفقها قرعة مباريات الموسم المقبل 2021-22.

هذه المعايير شملت معيارًا حول عدم إقامة مباراتي ديربي أو كلاسيكو بين الهلال – الاتحاد النصر – الأهلي في جولة واحدة، وهنا غضب جمهور نادي الشباب ومسؤوليه، لعدم وضع ناديهم بين الأندية الكبيرة.

ماذا قال الذايدي؟

الذايدي قال، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "لو ظلوا 100 سنة يقولون أن مواجهات الشباب ليست بديربي أو كلاسيكو، فلن نعترف بهم لا نحن ولا الجماهير، جمهور الأندية كلها ترى وليس فقط جمهور الشباب، حتى أغلب الإعلاميين يعلمون أن مباريات الشباب قوية، مواجهة الشباب أمام الأهلي من أقوى مباريات الدوري السعودي".

وأضاف: "أقدم ديربي الرياض بين الهلال والشباب، هما كانا يلعبان على مستوى الدرجة الأولى، ووقتها كان النصر يلعب في الدرجة الثانية، الهلال والشباب لم يلعبا درجة ثانية في تاريخهم، أما النصر فصعد للدرجة الأولى في عام 83".

واختتم: "الشباب أقدم نادٍ في الرياض، أقدم من الهلال والنصر، لذلك هو يسمى شيخ الأندية، لذلك أي فريق يلعب معه ديربي يكون الشباب هو أساس الديربي".

كيف رد الشهري؟

الشهري جاء رد، بنشر حديث الذايدي، معلقًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يسقطون على النصر بأنه كان يلعب في الدرجة الثانية !!، عجيب امرهم يسخرون من نادي تأسس وتدرج التدرج الطبيعي لأي ناد في العالم".

وأضاف: "اتساءل لو ان النصر انشق كغيره و رُمي به في الدرجة الاولى دون تدرج طبيعي، فكيف سيكون وضعهم .؟؟".

يسقطون على النصر بأنه كان يلعب في الدرجة الثانية !!

عجيب امرهم يسخرون من نادي تأسس وتدرج التدرج الطبيعي لأي ناد في العالم

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اتساءل لو ان النصر انشق كغيره و رُمي به في الدرجة الاولى دون تدرج طبيعي فكيف سيكون وضعهم .؟؟ https://t.co/VOLXyMTUmU — مبارك الشهري (@Mubark_m9) July 6, 2021

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