بيتروس يرد على الفرج: ما قلته غير صحيحًا .. حاولت الاطمئنان عليك ولم ترد

لاعب النصر تسبب في إصابة قائد الهلال بالسوبر

خرج البرازيلي بيتروس ماثيوس؛ لاعب وسط النصر السعودي، للرد على سلمان الفرج؛ قائد الهلال السعودي، بعدما كذب الأخير قيامه بالاطمئنان عليه بعد الإصابة التي تعرض لها في كأس السوبر السعودي.

قائد الزعيم خرج مصابًا بالشوط الأول من السوبر، بعد احتكاك مع البرازيلي، ونزل محمد كنو بدلًا منه.

وأثبتت الفحوصات معاناة قائد الأزرق من قطع في أربطة الكاحل، ليغيب عن الملاعب لعدة أشهر. (طالع التفاصيل)

وظهر الفرج في فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول به: "لم يتصل عليّ أحد، هذا الخبر كذب".

🎥 | سلمان الفرج : هذا الخبر كذب ! pic.twitter.com/P41ETuUFcf — أحمد العجلان (@ahmad2man) February 1, 2021

بيتروس رد، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": إذ نشر صورة من محادثته مع الفرج، الذي جاء فيها: "أهلًا صديقي سلمان، أنا بيتروس، أريد أن أعتذر لك عما حدث بالأمس، لكنني أقسم لك أنني لم أكن أقصد إصابتك، كنت أنت تحاول أن تسيطر على الكرة ومن قوة التلاحم، سقطت أنا على رجلك".

وأضاف: "أنا حزين، لأنك شخص جيد ولاعب عظيم، لا أعلم ما إذا كانت إصابتك خطيرة أم لا، لكنني سأدعو لك كي يكتمل شفائك في أسرع وقت ممكن، حفظك الله يا صديقي".

وعلق لاعب العالمي على هذه الرسالة، إذ كتب: "سألت أندريه كاريلي؛ زميلك بالهلال، على رقمك الخاص، وأرسلت لك رسالة منذ يومين، وكذلك سألت العبيد ووليد عبد الله عن حالتك، لأنني كنت قلقًا عليك، لكنني رأيتك تقول أنني لم أتواصل معك، وهذا ليس صحيحًا".

يذكر أن السوبر انتهى بفوز العالمي بثلاثية نظيفة، على ملعب الملك فهد الدولي، ليتوج النصر بطلًا للمرة الثانية على التوالي.

بيتروس تعرض لهجوم شديد خلال الفترة الماضية، إثر تدخلاته واحتكاكاته العنيفة مع لاعبي الخصوم، بجانب اعتراضاته المستمرة على الحكام، في الوقت الذي دافع به جمهور العالمي عنه.