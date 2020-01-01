9 عقوبات - تغريم رئيس الهلال ورفض شكوي النصر ضد بن زكري

توقيع غرامات على الشباب والفتح والحزم

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عدة عقوبات في حق عدد من الأندية والمسؤولين، على رأسهم فهد بن نافل؛ رئيس الهلال.

اللجنة قرر تغريم ابن نافل 30 ألف ريال في قرار قابل للاستئناف، على إثر دخوله إلى أرض الملعب، خلال مواجهة الفيحاء في الجولة الـ18 من الدوري.

وعلى إثر المباراة نفسها، غُرم الزعيم 25 ألف ريال في قرار غير قابل للاستئناف، على خلفية إلقاء جماهيره لعلب مياه باتجاه أرض الملعب، بحسب ما ذكر مراقب المباراة في تقريره.

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على جانب آخر، رفضت اللجنة شكوى نادي النصر ضد نور الدين بن زكري؛ المدير الفني لضمك، والتي كان قد قدمها العالمي بعدما قام المدرب الجزائري بالبصق والسب والتهجم على مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا.

وفي السياق نفسه، تم توقيع غرامة مالية على الشباب قدرها 10 آلاف ريال، على خلفية حصول ستة من لاعبيه على إنذارات أثناء المباراة، التي أقيمت ضمن الجولة الـ18، بجانب غرامة 45 ألف ريال، لقيام جمهور الليث الأبيض بقذف 4 أدوات باتجاه أرض الملعب ولاعبي العالمي ورئيس النادي صفوان السويكت.

نادي الفتح كذلك تم توقيع عليه ثلاث غرامة؛ الأولى بقيمة 20 ألف ريال، لدخول رئيس النادي سعد العفالق إلى أرض الملعب، خلال مواجهة الفيصلي بالجولة الـ18، بجانب 10 آلاف ريال لقيامه بالإدلاء بتصريح تضمن إساءة لمسؤولي المباراة.، هذا بجانب إلزام النادي بدفع 10 آلاف ريال، نظرًا لحصول ستة من لاعبيه على إنذارات خلال اللقاء.

وآخر العقوبات كانت من نصيب فهد العايد؛ الرئيس التنفيذي لنادي الحزم، حيث غرمته اللجنة 30 ألف ريال، لدخوله إلى أرض الملعب بعد نهاية مواجهة الحزم، في الجولة الـ18.