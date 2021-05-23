"النصر يحضر حينما يغيب الكبيران الاتحاد والشباب"

"الهلال حاضر دائمًا لا يغيب"

انتقد الإعلامي الرياضي ناصر الجديع الآراء التي تهاجم نادي الهلال السعودي، موضحًا أن الزعيم حاضر دائمًا، على عكس العالمي الذي يغيب مع حضور الاتحاد والشباب للمنافسة.

العالمي عانى الموسم الجاري كثيرًا من تراجع النتائج والأداء، حتى أنه احتل لأكثر من جولة المركز الـ15، قبل يتمكن من النهوض، ليصعد إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاليًا.

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أما الزعيم فيتصدر جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الشباب؛ محتل الوصافة، وخمس نقاط عن العميد؛ صاحب المركز الثالث.

ويحتاج الهلال لنقطتين فقط من أصل مباراتين متبقيتين له، كي يتوج رسميًا بطلًا للدوري المحلي للموسم الثاني على التوالي.

الجديع كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " يقول النصراويون إنَّ غياب فريقهم يفسح طريق الهلال للبطولات، وهو كلام ينفيه العقل والتاريخ، فالهلال حضر في عز حضور النصر وفي غيابه، ولم يغب أبدًا عن تحقيق الألقاب حتى صار الفارق سنة ضوئية، الحقيقة أن النصر هو من حضر حين غاب الكبيران الاتحاد والشباب، أما الهلال فحاضر لا يغيب!".

وأضاف: " بصراحة لا يوجد فريق يستحق الهبوط بجدارة لدوري الدرجة الأولى أكثر من فريق الحكام المحليين بقيادة نجمه المصنوع إعلاميًا ماجد الشمراني!".

واختتم الجديع: " قدر بعض الأندية الصغيرة أن تقودها العقول الصغيرة، هذه العبارة تحققت تمامًا في كل تفاصيل الصفقة الأخيرة!".

يقول النصراويون إنَّ غياب فريقهم يفسح طريق الهلال للبطولات، وهو كلام ينفيه العقل والتاريخ، فالهلال حضر في عز حضور النصر وفي غيابه، ولم يغب أبدًا عن تحقيق الألقاب حتى صار الفارق سنة ضوئية، الحقيقة أن النصر هو من حضر حين غاب الكبيران الاتحاد والشباب، أما الهلال فحاضر لا يغيب!#قصف — ناصر الجديع (@naljedai) May 23, 2021

النصر كان قد تعاقد مؤخرًا مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لمدة ثلاث سنوات، قادمًا من جوانجزو الصيني، كأولى صفقاته الصيفية.

وتسببت هذه الصفقة في هجوم جمهور الهلال على رئيس ناديهم فهد بن نافل، كونه كان يحاول ضم اللاعب قبل فترة من دخول النصر في الصفقة، لكنه فشل في إقناعه بارتداء القميص الأزرق.