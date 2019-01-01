النصر يتوصل لاتفاق مع الجبرين على تجديد عقده

خطوة ناجحة من جانب النصر السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة المواطن السعودية أن إدارة النصر نجحت في التوصل لاتفاق مع عبد العزيز الجبرين على تجديد العقد بينهما لـ3 سنوات قادمة.

وانضم الجبرين للنصر خلال صيف 2014 بعد صراع كبير مع الهلال، وقد أثارت الصفقة وقتها الكثير من الجدل بين الناديين وجماهيرهما.

وأفادت الصحيفة السعودية أن الرئيس سعود آل سويلم اتفق مع الجبرين على تجديد العقد لمدة 3 سنوات مقابل حصوله على 4 ملايين ريال سعودي سنويًا.

كايو: العين لم يتأثر برحيل زوران، والكلاسيكو خير دليل

وجاء هذا الاتفاق ليُغلق الباب في وجه الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب الوسط السعودي بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع النصر نهاية الموسم الجاري.

يُذكر أن صاحب الـ27 عامًا لعب مع النصر 83 مباراة أحرز خلالها هدفين وصنع 4 أهداف، وقد مثل المنتخب السعودي في 3 مباريات.