فيديو | كارلوس إدواردو يُهنئ جوميس ويحسم موقفه من عرض النصر
هنأ كارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي الإماراتي الفرنسي بافيتمبي جوميس نجم هجوم الهلال بتحطيمه رقمه الخاص واعتلاء صدارة هدافي اللاعبين الأجانب في تاريخ النادي السعودي.
اللاعب صاحب الـ30 عامًا حظي بمسيرة ذهبية مع الهلال بدأت عام 2015 وانتهت الصيف الماضي وأسفرت عن إحرازه 81 هدفًا جعلته يتصدر قائمة هداف النادي الأجانب، لكن جوميس حطم هذا الرقم بهدفه ضد القادسية في الدوري السعودي يوم أمس.
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الهلال هزم القادسية في تاسع جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 3-0 وقد سجل جوميس الهدف الأول ليرفع رصيده من الأهداف بالقميص الأزرق إلى 82 هدفًا يتصدر بهم قائمة الهدافين الأجانب التاريخيين.
إدواردو ظهر عبر مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا يُهنئ به جوميس قائلًا "أود تهنئة جوميس على هذا الهدف التاريخي، وأتمنى لك إحراز المزيد والمزيد من الأهداف".
🎥 | عبر #أخبار_الهلال..— اخبار الهلال (@hilalstuff) December 21, 2020
التاريخي إدواردو يهنئ التاريخي غوميز @bafgomis بعد أن تخطى رقمه وأصبح الهداف التاريخي الأجنبي لـ #الهلال 🤩💙💙 pic.twitter.com/gongSWFSeS
من جانب آخر، أكدت صحيفة الشبابية السعودية أن إدواردو تلقى عروضًا من 3 أندية سعودية للانضمام إلى أحدها خلال الانتقالات الشتوية القادمة، خاصة في ظل معاناته في الدوري الإماراتي وتراجع مستواه بشكل ملحوظ.
وكانت عدة مصادر صحفية قد تحدثت عن فتح النصر خط المفاوضات مع النجم البرازيلي لإعادته للدوري السعودي، لكن الشبابية أكدت أن اللاعب رفض كافة تلك العروض وشدد على عدم العودة للدوري السعودي سوى من بوابة الهلال احترامًا للنادي وجماهيره.