فيديو | كارلوس إدواردو يُهنئ جوميس ويحسم موقفه من عرض النصر

اللاعب متواجد حاليًا مع شباب الأهلي الإماراتي

هنأ كارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي الإماراتي الفرنسي بافيتمبي جوميس نجم هجوم الهلال بتحطيمه رقمه الخاص واعتلاء صدارة هدافي اللاعبين الأجانب في تاريخ النادي السعودي.

اللاعب صاحب الـ30 عامًا حظي بمسيرة ذهبية مع الهلال بدأت عام 2015 وانتهت الصيف الماضي وأسفرت عن إحرازه 81 هدفًا جعلته يتصدر قائمة هداف النادي الأجانب، لكن جوميس حطم هذا الرقم بهدفه ضد القادسية في الدوري السعودي يوم أمس.

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الهلال هزم القادسية في تاسع جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 3-0 وقد سجل جوميس الهدف الأول ليرفع رصيده من الأهداف بالقميص الأزرق إلى 82 هدفًا يتصدر بهم قائمة الهدافين الأجانب التاريخيين.

إدواردو ظهر عبر مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا يُهنئ به جوميس قائلًا "أود تهنئة جوميس على هذا الهدف التاريخي، وأتمنى لك إحراز المزيد والمزيد من الأهداف".

🎥 | عبر #أخبار_الهلال..



التاريخي إدواردو يهنئ التاريخي غوميز @bafgomis بعد أن تخطى رقمه وأصبح الهداف التاريخي الأجنبي لـ #الهلال 🤩💙💙 pic.twitter.com/gongSWFSeS — اخبار الهلال (@hilalstuff) December 21, 2020

من جانب آخر، أكدت صحيفة الشبابية السعودية أن إدواردو تلقى عروضًا من 3 أندية سعودية للانضمام إلى أحدها خلال الانتقالات الشتوية القادمة، خاصة في ظل معاناته في الدوري الإماراتي وتراجع مستواه بشكل ملحوظ.