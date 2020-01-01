المريسل: بطولة واحدة للنصر تساوي 10 للهلال

الإعلامي الشهير يُوضح السبب

قال الإعلامي النصراوي "عبد العزيز المريسل" أن بطولة واحدة يفوز بها نادي النصر السعودي تُساوي 10 بطولات يُتوج بها جاره ومنافسه اللدود الهلال .

النصر واصل نتائجه السيئة هذا الموسم بخسارة نهائي كأس الملك أمام الهلال 2-1، وكان الأسبوع الماضي قد خسر ديربي الرياض كذلك لكن ضمن الدوري السعودي، وكانت تلك خسارته الرابعة في الموسم مقابل انتصار وحيد.

الإعلان والشارع الكروي النصراوي شن هجومًا كبيرًا على إدارة النادي ومدربه روي فيتوريا، وقد دفع المشرف العام على الكرة عبد الرحمن الحلافي الثمن وتقدم باستقالته من منصبه مساء أمس.

المريسل سار في اتجاه مختلف، حين قال عبر حسابه الرسمي على تويتر "أعلم يقينًا أن بطولة للنصر تُساوي 10 بطولات يُحققها الهلال، بسبب حظ الهلال القوي والذي جعله متزعم البطولات، وأجمل ما في النصر الآن أن رجاله يعلمون أنهم يُقاتلون للوقوف ضد الهلال وحظه. نعم لدى النصر أخطاء وسيُعالجها لكن الأهم من كل هذا أن العمل مستمر".

اعلم يقيناً أن بطولة للنصر تساوي 10 بطولات يحققها الهلال بسبب #حظ_الهلال القوووووي والذي جعله متزعم البطولات

ومن اجمل ما في #النصر الان ان رجاله يعلمون انهم يقاتلون للوقوف ضد #الهلال و حظه

نعم ، لدى النصر اخطاء و سيعالجها

الاهم من كل هذا ان العمل مستمر 💛💙 #لن_تحبطوا_رجال_النصر — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 30, 2020

يُشار إلى أن النصر يستعد حاليًا لمواجهة أبها في سادس جولات الدوري السعودي مساء الخميس القادم، ولا يمتلك الفريق في رصيده سوى 3 نقاط تضعه في المركز قبل الأخير.