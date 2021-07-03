إثارة منتصف الليل .. اللاعب الذي هرب من فم الهلال إلى النصر

قصة تاريخية بين الهلال والنصر لن تنسى..

تاريخ الصراع بين الأندية السعودية للتعاقد مع لاعبين مميزين، يوجد به الكثير من القصص المثيرة للجدل والغريبة، والتي جاء بسبب السعي وراء ضم أفضل اللاعبين، وهو الأمر الذي سنقصه عليكم على شكل حلقات متتالية.

حلقتنا اليوم عن الصفقة التي أثارت جدلًا كبيرًا عام 1965، وهي انتقال المهاجم الكبير محمد سعد العبدلي إلى النصر، بعد أن كان على أعتاب الانتقال إلى نادي الهلال.

البداية بالقتل!

تعد قصة بداية مشوار محمد العبدلي في عالم الاحتراف غريبة جدًا، عندما قتل حارس مرمى فريقه المنافس بالخطأ، عندما كان يلعب في الساحات الشعبية، والتي كان يحضرها الجميع لمشاهدة المواهب السعودية المدفونة.

كان يلعب مباراة مهمة، وأتيحت أمامه الفرصة لتسديدة كرة صاروخية، جاءت في أحشاء حارس مرمى الفريق المنافس، ليتوفى في الحال، لتقبض عليه الشرطة، ولكنه يخرج من تلك الأزمة بعد صلح بينه وبين أهل القتيل.

وبعدها تعرف الجميع على العبدلي، الذي أصبح اسمه متداولًا في الصحافة السعودية، وانتقل بعدها إلى النادي الأهلي، في أول تجربة احترافية له.

هدية الأهلي إلى الهلال

ويروي المؤرخ الكبير أمين الساعاتي تفاصيل تلك الصفقة، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الرياض" السعودية، حيث أكد على أن العبدلي لم ينسجم مع الأهلي، وبدأ في التغيب عن التمارين والتمرد على الإدارة.

إدارة الأهلي وقتها قررت إهداء العبدلي إلى نادي الهلال في الرياض، مقابل الحصول على بطاقة محمد مطر "الكبش"، والأمور كانت تسير بأمان ولا توجد أزمة.

الساعاتي يشدد على أنه قام بتسليم أوراق صفقة العبدلي إلى مسؤولي الهلال بنفسه، لإتمام الصفقة، وذلك خلال سفره من جدة إلى الرياض، وكان ينتظر مسؤولي الهلال اليوم التالي لتسجيله في كشوفات اتحاد الكرة، مع العلم بأن إدارة الهلال كانت قد استأجرت شقة سكنية للعبدلي في الرياض، ليمكث فيها لإتمام التعاقد.

أحداث مثيرة في منتصف الليل

أمين الساعاتي واصل حديثه، مشيرًا إلى أن العبدلي كان يتواجد في الشقة، وفوجئ بطرق على باب الشقة التي استأجرها الهلال له، ليجد بعض من مسؤولي النصر، يقدمون له دعوة للتوجه إلى مقر نادي النصر.

وبالفعل قبل محمد العبدلي الدعوة، وتوجه إلى مقر نادي النصر لزيارته في منتصف الليل، والتقى مع الأمير عبد الرحمن بن سعود، وتم الاتفاق على التسجيل للنصر وليس للهلال.

في اليوم التالي، توجه مسؤولي الهلال إلى شقة العبدلي لاصطحابه إلى مكتب رعاية الشباب لإتمام الصفقة، وأخذوا يطرقون على الباب، ولكن لم يرد أحد، لأن العبدلي كان متواجدًا في نادي النصر وحسم الأمر نهائيًا.

الساعاتي أكد على أن العبدلي وقتها أصبح نجمًا للصحافة الرياضية، بعد أن كان نجمًا للساحات الشعبية، بسبب تلك الصفقة المثيرة للجدل.

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كيف نجح النصر في إتمام الأمور نهائيًا

يقول الساعاتي أنه في اليوم التالي، توجه الأمير عبد الرحمن بن سعود بطائرة إلى مدينة جدة، ومن المطار إلى قصر الأمير عبد الله الفيصل، ليجده في استقباله.

وأشار المؤرخ الكبير إلى أن الأمير عبد الرحمن قال للأمير عبد الله الفيصل بصوت هامس : "أنا جئت لك في بيتك وأقصدك في طلب اللاعب محمد العبدلي، أرجو أن لا تردني إلا وأوراق اللاعب في يدي"، لريد عليه الفيصل قائلًا: "ولكننا أعطينا أوراقه إلى الهلال"، ليرد بن سعود قائلًا: "لا تردني يا ابن عمي خائبًا، فإننا نحتاج إلى اللاعب ونفتح صدورنا وقلوبنا لأي طلب يتقدم به الأهلي".

الأمير عبد الله الفيصل رد على الأمير عبد الرحمن بن سعود قائلًا: "يا عبد الرحمن لم تترك لي اخيارًا إلا أن أوافق على إعطائك أوراق محمد العبدلي فهي رخيصة أمام طلب يأتيني من أخٍ غال".

وبالفعل استلم الأمير عبد الرحمن بن سعود الأوراق، وتم تسجيله في سجلات نادي النصر في اليوم التالي، وتمت الصفقة بعد كواليس مثيرة للغاية.