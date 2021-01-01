فيديو | سيارة هورفات تعود للخلف .. النصر يتلقى الهزيمة الثانية على التوالي أمام القادسية

الحارس مسرحي تألق أمام جزائية العالمي

تلقى النصر هزيمة جديدة أمام القادسية بهدف نظيف، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدف القادسية جاء في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، بعدما نُفذت ركلة ثابتة بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها حسن العمري برأسية، اصطدمت بوجه أديسون ثم سكنت يمين حارس العالمي براد جونز.

وبالدقيقة 27، أشار حكم اللقاء باحتساب ضربة جزاء لصالح عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر، بداعي عرقلته، لكن ألغى قراره بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ومع بداية الشوط الثاني، كان العالمي قريبًا من إدراك التعادل من تسديدة صاروخية بأقدام بيتي مارتينيز، من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 72 من عمر المباراة، احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح العالمي بعد الرجوع لتقنية الفيديو، إثر لمسة يد على مدافع القادسية، لكن تألق حارس المرمى فيصل مسرحي، وتصدى لركلة بيتروس ماتيوس، ثم ارتدت الكرة إلى عبد الرزاق حمد الله، لكنه أطاح به خارج الملعب.

🎥 | فيصل مسرحي يتصدى لتسديدة بيتروس من ركلة الجزاء.#القادسية_النصر pic.twitter.com/D4jvXODGpI — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 18, 2021

وقبل النهاية بدقيقتين، كاد القادسية أن يضيف هدفه الثاني من انفراد صريح، لكن تقدم الحارس براد جونز عن مرماه، وأمسك الكرة من بين أقدام المهاجم.

ونفذ عبد الرزاق حمد الله في اللحظات الأخيرة من اللقاء، ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء، لكن تسديدته علت العارضة بقليل.

الهزيمة جمدت رصيد العالمي عند 25 نقطة في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد القادسية إلى النقطة 28 في المركز الخامس.