فيديو | تركي السهلي مؤيدًا المهنا: خط التسلل في هدف مايكون رسمه "فني مونتاج" .. هذا خطأ كارثي

عمر المهنا أثار الجدل في السعودية

أثار الحكم السعودي السابق عمر المهنا جدلًا كبيرًا في السعودية حين أكد صحة هدف النصر ضد الفيصلي في الجولة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم الخميس الماضي.

كان الحكم قد ألغى الهدف الذي أحرزه المدافع مايكون بيريرا لوجوده متسللًا في اللقاء الذي انتهى لصالح العالمي بنتيجة 3-2، لكن المهنا خرج بعد المباراة وأكد أن خط التسلل الذي ظهر في تقنية الفيديو رُسم بشكل خاطئ وأن الهدف سليم تمامًا.

رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم "فيرناندو تيرساكو" دشن حسابه على تويتر يوم أمس وقال أنه سيتحدث خلاله عن اللقطات الجدلية التحكيمية في الدوري السعودي، وقد قال أن القرار الحكم سليم وشرح كيفية رسم خطوط التسلل في تقنية الفيديو.

vs 43’ Offside situation - Goal disallowed pic.twitter.com/1o2y1IxDUe — Fernando Tresaco Gracia (@TresacoGracia) January 1, 2021

وقال تيراسكو أن العمل تحت ضغط الوقت وضرورة سرعة اتخاذ القرار في غرفة الفيديو يؤدي أحيانًا لإنتاج صور منخفضة الجودة، لكنه شدد على صحة رسم خط التسلل طبقًا لتعديلات الاتحاد الدولي لكرة القدم الجديدة حول لمسات اليد.

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الناقد الرياضي تركي السهلي تحدث عن الأمر خلال تواجده في برنامج الديوانية عبر القنواات السعودية الرياضية يوم أمس، وقد دعم حديث المهنا مشيرًا إلى أن خط التسلل في المباراة رُسم بواسطة "فني مونتاج" وهذا خطأ كارثي.

مضيفًا "ما قاله المهنا لم يفاجئني أبدًا، وفي نفس الوقت لا أتفق مع تفسير البعض له بأن المهنا كشف مؤامرة ما. إعادة اللقطة تؤكد أن خط التسلل رسمه "فني المونتاج" المتواجد في غرفة الفيديو والذي يُقال عنه في الغرفة "المهندس التقني"، والدليل آلية تكبير وتصغير الصورة وانخفاض جودة الصورة. هذا العمل خاطئ فنيًا وإداريًا وقانونيًا، لا يليق أن يتواجد فني مونتاج في غرفة الفيديو ويرسم هذا الخط بأجهزته".

واصل "يُفترض أن سيارة البث لا تتدخل أبدًا في عمل الفيديو، وكذلك مخرج المباراة، والمفترض ألا يتدخل المخرج في توزيع الكاميرات الـ12 المسؤولة عن عمل تقنية الفيديو، وقد قال إبراهيم القاسم أنهم طلبوا من الناقل زيادة الكاميرات من 8 إلى 12 وأوضح أن المخرج لا يتدخل وأن الكاميرات متصلة مباشرة بغرفة الفيديو، وأرى أن كلامه غير صحيح. هناك حلقة مفقودة".

#الديوانيه

تركي السهلي:

خط التسلل في مباراة #النصر_الفيصلي كارثي ولا يليق، فني المونتاج يجب أن يخرج من غرفة "الفار" ولا يتخذ القرار. https://t.co/yXKctOxJHp pic.twitter.com/ilQS66r9GL — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 1, 2021