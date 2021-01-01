فيديو | "ما يفعله حمدالله في النصر "جريمة"، هو عبء على النادي"

مازالت الاتهامات تنهال على الهداف المغربي

مازالت الاتهامات من النقاد الرياضيين تنهال على عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر، خاصة بعد لقطته المثيرة للجدل عقب نهاية مواجهة الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي انتهت بخسارته بهدف نظيف وخروجه من البطولة.

المهاجم المغربي وضع يده على عدسة الكاميرا التي كانت تُتابع خروجه من الملعب بهدف منع تصويره، وقد طالب الناقد الرياضي جاسم الحربي بعقابه واصفًا ما فعله بسوء السلوك وعدم الاحترام.

الناقد الرياضي فيصل الجفن تحدث يوم أمس عبر القنوات الرياضية السعودية موجهًا نقدًا لاذعًا لهداف الدوري السعودي في آخر موسمين، إلى حد وصفه بالعبء على النادي ووصف ما يفعله في النصر بالجريمة.

وعدد الجفن مواقف حمدالله مع النصر، بدءًا بحادثة المطار ومرورًا بالسفر الكثير من المغرب وأزمته مع سلطان الغنام وأخيرًا لقطته عقب مباراة الفيصلي.

وأضاف "ما يفعله حمدالله في النصر هو جريمة، أول مشاكله كانت المطار وتم تجاوزها، بعدها طلبه مستحقاته المالية وهو خارج السعودية، ومن ثم الموقف الذي كان يجب ألا يمر مرور الكرام وهو ما فعله مع سلطان الغنام، ورفضه السفر مع الفريق لمواجهة الفيصلي".

"النصر رفع أسهم حمدالله كثيرًا وجعله النجم الأهم والأبرز وفوق الجميع، لكن اللاعب انقلب عليه فيما بعد، وقد غاب والنادي في أمس الحاجة إليه، ما فعله مع النصر كثير جدًا وليس مجرد موقف أو موقفين، هذا بجانب تصريحات أخيه".

الجفن قارن بين حمدالله ومواطنه نور الدين أمرابط، بقوله "انظروا إلى أمرابط، لم نسمع عنه أي حادثة طوال وجوده مع النصر، لاعب ملتزم ونجم داخل الملعب، وأنا أرى أنه كان النجم الأهم في الموسم الاستثنائي".

#الديوانية

فيصل الجفن:

ما يفعله عبدالرزاق حمدالله بـ #النصر "جريمة".. وهو عبء على النادي. pic.twitter.com/VnOuWOIwOO — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 5, 2021

أتم "النادي يجب أن يكون الأكبر والأهم من اللاعب، وأكرر أن ما يفعله حمدالله في النصر جريمة، اللاعب أصبح هذا الموسم عبءًا على الفريق".

يُشار إلى أن حمدالله لم يلعب هذا الموسم في الدوري السعودي سوى 11 مباراة أحرز خلالهم 6 أهداف فقط كان منهم 4 من نقطة الجزاء.