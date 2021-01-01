فيديو | لقطة مثيرة للجدل من حمدالله .. ناقد يُطالب بعقابه وآخر يُدافع عنه

النصر خرج من الكأس ومهاجمه محل اتهام

خرج النصر من كأس خادم الحرمين الشريفين بخسارته في نصف النهائي يوم أمس الأحد أمام الفيصلي بهدف دون رد، وقد أثار مهاجمه عبد الرزاق حمدالله الجدل عقب اللقاء بلقطة مع أحد المصورين.

المهاجم المغربي وضع يده على عدسة الكاميرا التي كانت تُتابع خروجه من الملعب بهدف منع تصويره، وقد أثارت تلك اللقطة الجدل في استوديو القنوات الرياضية السعودية.

الناقد الرياضي علي المرشود دافع عن اللاعب وأكد أن اللقطة طبيعية وعادية جدًا، إذ قال "اللقطة طبيعية من اللاعب، هو يُغادر الملعب خاسرًا للقاء ومستاءً وحزينًا من عدم الوصول للنهائي، ربما يُوجه اللوم له عليها".

الناقد الرياضي جاسم الحربي كان رأيه مخالف تمامًا، إذ وصف تلك اللقطة بأنها إشارة عدم احترام من حمدالله تجاه الجميع ويجب عقابه، مشيرًا إلى أن "دلال" اللاعب في النصر هو أحد تراجع أداء ونتائج الفريق.

إذ قال "تلك اللقطة ليست لقطة احترافية أبدًا، دلال ودلع حمدالله والموافقة على طلباته وأجازاته في المغرب هو سبب ما يحدث في النصر، تلك ليست إشارة على استيائه من الخسارة، بل هي سوء سلوك وعدم احترام، يجب أن يُعاقب ليُصبح عبرة للجميع".

#الديوانيه

جاسم الحربي:

ما ضيّع #النصر إلا "دلال" حمدالله.. هل هذه حركة لاعب محترف؟.. يجب أن يعاقب pic.twitter.com/0d9duZ876D — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 4, 2021

يُشار إلى أن الفيصلي سيلتقي في نهائي الكأس مع التعاون الذي هزم الفتح يوم أمس بنتيجة 4-3.