اتحاد كرة القدم يُعلن قراره بشأن استئناف النصر ضد عقوبة حمدالله

النصر تقدم باستئناف وتلقى الرد اليوم

أعلن اتحاد كرة القدم اليوم الإثنين قراره بشأن الاستئناف الذي تقدم به نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق الصادر بحق مهاجمه عبد الرزاق حمدالله إزاء ما بدر منه عقب مواجهة الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر كان قد خرج من كأس خادم الحرمين الشريفين بخسارته في نصف النهائي يوم الأحد الماضي أمام الفيصلي بهدف دون رد، وقد أثار مهاجمه عبد الرزاق حمدالله الجدل عقب اللقاء بلقطة مع أحد المصورين، إذ وضع يده على عدسة الكاميرا التي كانت تُتابع خروجه من الملعب بهدف منع تصويره.

الفيديو الذي انتشر في السوشيال ميديا أثار غضب العديد من الإعلاميين والمسؤولين وقد طالب بعضهم بعقاب مشدد تجاه الهداف المغربي، وهو ما دفع لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم للتحرك.

اللجنة قررت يوم الأربعاء الماضي إيقاف حمدالله مؤقتًا لمدة 15 يومًا قابلة للتمديد في جميع المباريات التي يحق له المشاركة بها، حتى الانتهاء من دراسة الحادثة واتخاذ القرار المناسب تجاه مع بدر منه.

النصر استأنف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق لكن لجنة الاستئناف رفضت قراره اليوم، إذ أشارت إلى أنه قبلته شكلًا ورفضته موضوعًا وأيدت قرار لجنة الانضباط.

يُشار إلى أن قرار إيقاف حمدالله لا يسري على دوري أبطال آسيا، إذ يحق له المشاركة مع فريقه في دور المجموعات الذي سينطلق يوم الأربعاء القادم.