تعادل النصر أمام الفيحاء يتسبب في أزمة بين نجمي الفريق السابقين

دخل فؤاد أنور؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، في اشتباك لفظي مع فهد الهريفي؛ نجم العالمي الأسبق، بسبب مواجهة الفريق بالأمس أمام الفيحاء.

العالمي يترنح بعد آسيا:

يواصل النصر فقده للنقاط على المستوى المحلي، بعدما ودع منافسات دوري أبطال آسيا على يد جاره الهلال.

في 19 من أكتوبر الجاري، تلقى العالمي الهزيمة أمام الزعيم بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، بنصف نهائي دوري الأبطال، ليودع البطولة.

بهذه الخسارة لم يودع النصر النسخة الحالية فقط من البطولة القارية، إنما كذلك فشل في التأهل للنسخة المقبلة، إذ كانت فرصته الوحيدة في التأهل قائمة على تتويجه بلقب هذا العام، نظرًا لاحتلاله المركز السادس في الدوري المحلي بالموسم الماضي.

وبعد الخسارة القارية، تلقى النصر الهزيمة في الدوري المحلي أمام الاتفاق، ثم بالأمس فقد نقطتين بالتعادل أمام الفيحاء.

بذلك يحتل العالمي حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن الصدارة، وما زال له مباراتين مؤجلتين.

لماذا اشتبك فؤاد أنور مع الهريفي؟ وماذا حدث؟

الهريفي دائم الانتقاد لأسلوب النصر في الفترة الحالية على المستوى الفني، ويوجه سهامه تجاه غالبية نجوم الفريق، هو ما لم يعجب غالبية جمهور العالمي، الذي يهاجمه يومًا.

الجمهور لا يعجبه إبداء نجم العالمي الأسبق آرائه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مطالبين إياه مرارًا وتكرارًا بالتوجه بالنصح للإدارة وراء الأبواب المغلقة، ويبدو أن فؤاد أنور يتفق معهم.

الهريفي كتب، أثناء مواجهة الفيحاء: "النصر ضايع، لا فرض اسلوب ولا لعب جماعي الكل تايه وسط ضايع ودفاع لايبدأ الكرة بشكل مثالي، وهجوم حتى الدور الدفاعي غائب ..!!!، ان طلعنا بثلاث نقاط مكسب، طبعاً كلامي دائما لا يعجبكم ..!!".

وأضاف: "على الاقل انا صادق معكم و مركز على تقويم فريقي ، وغيري كل تغريداته يترك كيانه ويذهب للاندية الاخرى ..!!.

"اعرف ماتحبوني واللي يدغدغكم ويغشكم تحبونه ..!!، اقلكم شي .. انا عذركم الوحيد لتغطية اخفاقاتكم".

أمام هذه التغريدات، رد أنور عليه منفعلًا: "أنت ورا ما تحترم نفسك ولا تبيني قدام الناس أعطيك على راسك".

أنت ورا ما تحترم نفسك ولا تبيني قدام الناس أعطيك على راسك — فؤاد انور (@FuadAnwar06) October 30, 2021

وانقسم بعدها الجمهور ما بين مؤيد لهذا ومؤيد لذاك، لكن امتنع الهريفي عن الرد على تغريدة أنور.

اشتباك أنور والهريفي ليس الأول من نوعه:

الخلاف بين ثنائي العالمي الأسبق في وجهات النظر ليس هو الأول من نوعه بينهما، إذ أن تاريخهما مليئ بمثل هذه المواقف.

الثنائي تحديدًا في عامي 2016 و2017 دخل في نقاش حاد بينهما، خلال فترة عملها بقناة "24 الرياضية"، سواء حول المنتخب الوطني أو النصر، إذ كان أنور كذلك رافضًا لانتقادات الهريفي المستمرة للطرفين.

خلاف نجمي العالمي السابقين، يفتح باب مشكلات جديدة بين رموز النادي، رغم حاجة الفريق لتكاتف الجميع خلال الفترة الحالية، لكن يبدو أننا أمام مشكلة جديدة.

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