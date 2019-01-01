هوساوي: حدثت لنا ربكة أمام الفيحاء والغنام أفضل لاعب سعودي

النصر سجل ثلاثية في عشر دقائق بعدما كان متعادلًا حتى الدقيقة 80

اعترف عمر هوساوي؛ مدافع النصر السعودي، بدخول فريقه مواجهة الفيحاء بطريقة غير جيدة، موضحًا أنه وزملائه شعروا بالمسؤولية في الشوط الثاني، فتحقق الفوز.

العالمي خطف الفوز في المباراة برباعية مقابل هدف وحيد، بعدما كانت قد مرت 80 دقيقة من اللقاء بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة ثلاث بطاقات حمراء من نصيب حارس العالمي براد جونز، وثنائي أصحاب الأرض صامويل أوسو وأدميلسون "جيجي". (طالع التفاصيل)

وقال هوساوي، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "بدأنا بمستوى غير جيد، وشعرنا بالمسؤولية في الشوط الثاني وقلنا لأنفسنا ليس هناك وقت، فضغطنا المنافس وحققنا المطلوب".

وأضاف: "نحن البطل وكان من المفترض أن نبادر، لكن حدثت لنا ربكة، والأهم الآن حصدنا للثلاث نقاط".

المدافع تابع: "نحتاج دعم الجماهير، أنهينا الدور الأول متصدرين، والفترة المقبلة بها ضغط كبير، النصر به فريقين، والوضع لا يتحمل خسارة نقاط، نتمنى أن نكون أبطالًا في النهاية".

وفي رسالته لصاحب الهدف الثاني في المباراة: "من الموسم الماضي وهو في مستوى تصاعدي، أتمنى له التوفيق، وأنا أرى أنه أفضل لاعب سعودي حقيقةً".

يذكر أن الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 29 في صدارة جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه الوحدة، بينما تجمد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز التاسع.