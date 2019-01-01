النصر يفتقد نجميه خلال كلاسيكو الاتحاد

العالمي والعميد يلتقيان في العاشر من الشهر المقبل

خرج النصر السعودي ببعض الخسائر خلال مواجهة الفيحاء اليوم السبت، رغم فوزه برباعية مقابل هدف وحيد.

العالمي انتصر برباعية بعدما كانت النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما حتى الدقيقة 80، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع تقرير المباراة)

أثناء هذه المباراة تأكد غياب الحارس الأسترالي براد جونز عن لقاء النصر والاتحاد المقبل، حيث تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 65، ولحق به في الغياب اللاعب مايكون بيريرا، إذ تحصل على الإنذار في الدقيقة الأخيرة، ليغيب هو الآخر لتراكم البطاقات.

رفاق جونز وبيريرا يلاقون العميد في العاشر من الشهر المقبل، ضمن الجولة الـ14 من الدوري، على ملعب الملك فهد الدولي.

قبلها يلاقي النصر فريق التعاون في الرابع من يناير المقبل، بلقاء كأس السوبر السعودي، لكن الثنائي سيشارك في هذه المباراة بصورة طبيعية كونها مسابقة مختلفة.

يذكر أن لقاء العالمي والفيحاء شهد طردين آخرين من نصيب ثنائي الأخير صامويل أوسو وأدميلسون.

الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 29 في صدارة جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه الوحدة، بينما تجمد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز التاسع.