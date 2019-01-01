هل يغيب براد جونز عن لقاء السوبر؟ - اللوائح تجيب

حارس النصر تعرض للطرد الليلة خلال مواجهة الفيحاء

تعرض الأسترالي براد جونز؛ حارس مرمى النصر السعودي، للطرد المباشر اليوم السبت، خلال مواجهة الفيحاء، وشارك الحارس البديل زيد البواردي بدلًا منه.

حكم المباراة أشهر الكارت الأحمر المباشر في وجه الأسترالي بعدما اعترض الأخير بجسده لمهاجم الفيحاء روني فيرنانديز أثناء انفراده بالمرمى بالدقيقة 65.

طرد الليلة أثار تساؤلات بين جمهور العالمي وخوف من غياب حارسهم الأساسي عن مواجهة الفريق المقبلة أمام التعاون، بكأس السوبر السعودي، المقرر إقامته في الرابع من يناير المقبل، فما موقفه بحسب اللوائح؟

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وفقًا للمادة 17 بلائحة الانضباط والأخلاق البند الثالث فإنه الإيقاف يتطبق على اللاعب المطرود في المسابقة نفسها، وليس في أي مسابقة محلية أخرى، حيث تقول المادة: "يترتب على الطرد أو الاستبعاد الإيقاف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية في نفس المسابقة، حتى وإن صدر في مباراة لم تكتمل أو ملغاه، وتؤخذ مباراة الإيقاف الآلي بعين الاعتبار في احتساب مدة الإيقاف التي تقررها اللجنة".

وبذلك يشارك جونز بصورة طبيعية خلال لقاء السكري بالسوبر، بينما يغيب عن مواجهة الاتحاد في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر إقامتها في العاشر من الشهر المقبل.

يذكر أن العالمي خطف الفوز أمام الفيحاء برباعية مقابل هدف وحيد، بعدما كانت قد مرت 80 دقيقة من اللقاء بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة ثلاث بطاقات حمراء من نصيب حارس العالمي، وثنائي أصحاب الأرض صامويل أوسو وأدميلسون "جيجي". (طالع التفاصيل)

\الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 29 في صدارة جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه الوحدة، بينما تجمد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز التاسع.