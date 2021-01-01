فيديو | حمد الله ينقذه من الهزيمة .. النصر والفتح يتعادلان في اللحظات الأخيرة

النموذجي تقدم أولًا وتعادل العالمي بعدها بثماني دقائق

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المواجهة المثيرة بين النصر والفتح، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، من مرتدة خطيرة، بدأها عبد الرزاق حمد الله، ممررًا تمريرة بينية رائعة إلى بيتي مارتينيز، الذي انطلق في اتجاه المرمى، ثم سدد من على حدود منطقة الجزاء، لكن تألق ماكسيم؛ حارس مرمى النموذجي، بشكل كبير وتصدى له.

وأشار حكم اللقاء في الدقيقة 58، باحتساب ضربة جزاء للنموذجي، إذ عرقلة مراد باتنا من قبل سامي النجعي داخل المنطقة، لكنه ألغى قراره بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

واستمر التعادل سلبيًا حتى الدقيقة 89، حتى نجح البديل كويفا في الوصول لمرمى العالمي، وسط ارتباك كبير في دفاعات النصر، ورغم تداخل علي الحسن مع لاعب الفتح إلا أن الأخير تمكن من إسكان الكرة للشباك.

حكم الراية أشار بإلغاء الهدف لوجود تسلل، لكن تم احتسابه بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وأدرك النصر التعادل في الدقيقة 7+90 بأقدام عبد الرزاق حمد الله من ضربة جزاء، سددها على يمين ماكسيم، وكانت قد احتسبت بعد الرجوع لقتينة الفيديو إثر اصطدام بين حارس المرمى ولاعب النصر.

التعادل رفع رصيد العالمي للنقطة 25 في المركز الخامس، بينما يأتي الفتح في المركز الـ13 برصيد 19 نقطة.