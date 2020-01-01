لماذا اصطحب فيتوريا معه أحمد موسى إلى الإمارات رغم عدم قيده آسيويًا؟

النيجيري خارج القائمة، لكنه يتواجد مع البعثة استعدادًا لمواجهة العين

أثار تواجد النيجيري أحمد موسى؛ محترف النصر السعودي، ضمن بعثة العالمي المتجهة إلى الإمارات، تساؤلات الجماهير، حيث أنه غير مقيد آسيويًا.

العالمي يواجه غدًا الثلاثاء، العين الإماراتي على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن المدرب البرتغالي روي فيتوريا قرر ضم النيجيري إلى البعثة، بهدف الرفع من معنويات اللاعبين، إذ يحظى موسى بإعجاب جميع زملائه، وكان سببًا في تحميسهم خلال الأيام الماضية.

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وتضم قائمة النصر الآسيوية الرباعي الأجنبي براد جونز، جوليانو دي بالا، نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله.

العالمي كان قد استهل مشواره القاري بالتعادل أمام السد بثنائية لكل منهما، على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز".

أما الزعيم الإماراتي فبدأ المشوار القاري بهزيمة ثقيلة أمام سباهان أصفهان برباعية نظيفة، بمعقل البنفسجي.

ويتصدر الفريق الإيراني جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، يليه السد والنصر بنقطة وحيدة، وأخيرًا العين دون أي نقاط.