بيان رسمي .. لجنة الانضباط تفسر تأخر صدور قرار في قضية العنصرية ضد سيبا

الواقعة حدثت في مواجهة النصر والشباب وأثارت جدلًا واسعًا

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين، للرد على التساؤلات حول تأخر صدور قرار في قضية العنصرية تجاه سيباستياو "سيبا"؛ لاعب الشباب.

لجنة الانضباط استدعت عدة أطراف للتحقيق في الواقعة، على رأسهم الثلاثي حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنصر، وخالد البلطان؛ رئيس الشباب، وسيبا، بجانب مراقب المباراة، للاستماع إلى أقوالهم.

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واُتهم المدير التنفيذي للعالمي بوصف اللاعب بـ"القرد"، من قبل الجانب الشبابي، أثناء خروجه من الملعب، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء نص بيان لجنة الانضباط كالتالي:

إشارة إلى الاستفسارات الإعلامية التي وردت إلى إدارة الإعلام بالاتحاد السعودي لكرة القدم حول القضية المنظورة لدى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم والمتعلقة بالأحداث المصاحبة لمباراة فريقي النصر والشباب ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي أقيمت بتاريخ 13 فبراير 2021.

تود لجنة الانضباط والأخلاق التأكيد على سرية المعلومات حول القضايا المنظورة وعدم الحديث عن تفاصيلها كإجراء قانوني.

وتؤكد اللجنة على أنها شرعت بطلب الإفادات حضوريًا وكتابيًا لعدد من الأطراف المرتبطة بالأحداث المصاحبة لتلك المباراة، وما زالت الإفادات تَرِد للجنة من الأطراف المعنية بتلك الأحداث، إضافة إلى تلقيها أمس الأحد عددًا من الشكاوى الإضافية من بعض الأطراف وهي تحت التدقيق والمراجعة.

وتفيد اللجنة أنها تقوم حاليًا بدراسة ومراجعة كافة الوثائق والإفادات التي وصلت؛ حرصًا منها على سلامة كافة إجراءاتها القانونية ومنح كافة الأطراف حق الرد والتوضيح حسب الأنظمة واللوائح.

وتوضّح اللجنة أنه حال انتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالقضية ستعقد اجتماعها لاتخاذ القرارات المناسبة حسب لائحة الانضباط والأخلاق، على أن يتم الإعلان الرسمي عن تلك القرارات خلال الأيام المقبلة، بعد اكتمال كافة الإفادات من كل الأطراف سعيًا لضمان تحقيق العدالة وتطبيق الأنظمة.

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بهزيمة العالمي برباعية نظيفة، لتكون الهزيمة الأولى له على ملعب مرسول بارك، وفي عهد المدرب ألين هورفات.