تفاصيل التحقيق .. سيبا: حسين عبد الغني سبني بالبرتغالية طوال المباراة

عبد الغني نفى كل الاتهامات واتهم البلطان بالتعدي عليه لفظيًا

يُنتظر أن تعلن لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نتائج جلسة التحقيق التي عقدتها بالأمس بشأن واقعة العنصرية تجاه سيباستياو "سيبا"؛ محترف الشباب، خلال مواجهة النصر.

لجنة الانضباط استدعت ظهر أمس الثلاثاء الثلاثي حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنصر، وخالد البلطان؛ رئيس الشباب، وسيبا، بجانب مراقب المباراة، للاستماع إلى أقوالهم.

واُتهم المدير التنفيذي للعالمي بوصف اللاعب بـ"القرد"، من قبل الجانب الشبابي، أثناء خروجه من الملعب، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، أول أمس السبت، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن التحقيق مع عبد الغني استغرق ساعة تقريبًا، نفى خلاله التلفظ بأي لفظ نابي، ومؤكدًا أنه تفاجأ بهجوم ساخن عليه من المدرجات من قبل البلطان وسائقه الخاص.

أما مع سيبا فاستمرت الجلسة ساعة وربع، واتهم بأقواله عبد الغني بتوجيه كلمات عنصرية له باللغة البرتغالية أكثر من مرة، أثناء المباراة وعند استبداله.

وحققت اللجنة كذلك مع طلال المعمر؛ مراقب المباراة، والبلطان، إذ دافع عن نفسه من تهمة التلفظ على حسين عبد الغني.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق كانت قد أصدرت قرارًا مؤقتًا أول أمس الإثنين، ضد عبد الغني والبلطان، بشأن هذه القضية، معلنة إيقافهما بشكل مؤقت. (طالع التفاصيل)

المباراة كانت قد انتهت بهزيمة العالمي، لتكون الهزيمة الأولى له في عهد مدربه ألين هورفات، والأولى كذلك على ملعب مرسول بارك.

العالمي يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، فيما يتصدر الشباب برصيد 38 نقطة، متفوقًا بأربع نقاط عن أقرب منافسيه.