بعد عنصرية النصر ضد سيبا .. رابطة الدوري السعودي تصدر بيانًا رسميًا

بدلاء النصر سبوا لاعب الشباب بالقرد أثناء خروجه من الملعب

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بيانًا رسميًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، للتعليق على ما شهدته مواجهة النصر والشباب من عنصرية ضد سيباستياو "سيبا"؛ محترف الليث الأبيض.

المباراة التي أقيمت بالأمس، شهدت دقائقها الأخيرة، خروج اللاعب بديلًا، لكنه فوجئ بوصف عنصري له من قبل مقاعد بدلاء العالمي ومدربهم الكرواتي ألين هورفات. (طالع التفاصيل)

وأدانت رابطة المحترفين في بيانها العنصرية اتجاه سيبا، مؤكدة أنها رصدت الواقعة كاملة، وسيتم رفعها إلى لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل إصدار عقوبات على الجانب النصراوي.

وجاء نص بيان الرابطة كالتالي:

تود رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الايضاح أنه يتم رصد أي تجاوزات تصدر من مسؤولي أو لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال المباريات، ويتم تدوينها من قبل مراقبي المباريات، لرفعها للجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

في هذا الإطار فقد تم رصد ماحدث من تجاوزات في مباراة النصر والشباب ضمن مباريات الجولة (١٨)، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من قبل مراقب المباراة، وجار الرفع بذلك للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما تنوه الرابطة بأنه يجب على مسؤولي الأندية واللاعبين التحلي بالروح الرياضية.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الشباب برباعية نظيفة، على أرض العالمي "ملعب مرسول بارك"، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الليوث صدارة جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، فيما تجمد رصيد النصر عند 25 نقطة في المركز السابع.