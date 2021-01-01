خطوة جديدة من إدارة النصر في قضية سيبا والشباب

إدارة السويكت لا تقبل بقرارات لجنة الانضباط في قضية العنصرية ضد سيبا

ترفض إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، الاستسلام في قضية العنصرية تجاه سيباستياو جونيور "سيبا"؛ لاعب الشباب السعودي، إذ تصر على رفضها لقرارات لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

مسؤولو الليث الأبيض اتهموا حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنصر، بالتلفظ بلفظ عنصري تجاه سيبا، وتسبب ذلك في دخول خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، في مشادة كلامية مع مسؤولي العالمي، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في 13 من فبراير

فيما أعلن لجنة الانضباط قبل أيام، براءة عبد الغني من العنصرية، لكنها عاقبته في واقعة أخرى رفقة البلطان وسيبا. (طالع العقوبات كاملة)، وهي القرارات التي لم تُعجب السويكت، الذي رأى أنها مخففة، معترضًا عبر تغريدات نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ومعلنًا اللجوء للنيابة العامة. (طالع التغريدات)

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية فإن إدارة السويكت تقدمت بطلب رسمي للجنة الانضباط، لإرسال الحيثيات الخاصة بالعقوبات، مشيرة إلى أنها تسعى للاستئناف على جميع القرارات، لعدم رضاها عنها.

يذكر أنه بالأمس أصدرت وزارة الرياضة السعودية عقوبات جديدة تضمنت منع خالد البلطان من مزاولة أي نشاط رياضي ودخول النادي ومرافقة الفريق داخليًا وخارجيًا لمدة شهرين كما أوقفت أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي حتى نهاية الموسم القادم 2021-2022، وذلك على إثر نشر فيديو لسيبا، عبر حساب النادي الرسمي على "تويتر"، يتضمن اتهامات واضحة لمسؤولي النصر وتهديدات باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".