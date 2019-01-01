البلطان لجمهور النصر: لا يهمني إرضائكم وإلقاء الزجاجات ليس بجديد عليكم

جمهور العالمي هاجم رئيس الليث الأبيض عقب تعادل الفريقين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أبدى خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب السعودي، استغرابه مما تردد عن قيامه باستفزاز جمهور النصر خلال لقاء الفريقين، مؤكدًا أن إلقائهم الزجاجات عليه ليس بالشيء الغريب عليهم.

جمهور العالمي كان قد هاجم رئيس الليث الأبيض وألقى الزجاجات عليه، عقب نهاية مباراة الفريقين التي أقيمت أول أمس الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف. (طالع التفاصيل)

وقال البلطان، عبر فيديو نشره الحساب الرسمي لناديه عبر تطبيق "سناب شات": "متفاجئ من ردة فعل بعض النصراويين وترديد البعض أنني قمت باستفزازهم من خلال المرور أمامهم، والحقيقة أنني قمت بالسير في الطريق الذي دائمًا وأبدًا ما أخرج منه، لأننا ممنوع أن نخرج من الخرطوش، وأنا لم التفت للجمهور نهائيًا وهذا واضح في المقطع المنتشر، لكنهم ربما اعتبروا تعديلي للشماغ الخاص بي استفزازًا".

وأضاف: "التعصب وصل لهم إلى زعم أنني أشرت إليهم بإشارات تصفهم بالجنون، لم أشر لأحد ولم أتحدث عن جنون جمهور النصر نهائيًا، وإشارات الجنون لم تكن لهم نهائيًا، وتصفهم غير رياضي وغير سليم وتم ذكره في المحاضر الخاصة بمراقب المباراة".

رئيس الليث الأبيض تابع: "ما استغربه هو تعاطف كثير من الجماهير النصراوية مع ما فعله قلة منهم، وهذا يدل على التعصب، وهذا ليس بغريب على عدد من جمهور النصر فقد ألقوا الزجاجات من قبل إداراتهم وحافلاتهم وأخرجوا الكارت الأحمر والأحذية على إداراتهم، أي أنه قاموا بقذف من لهم ومن عليهم، فهل المطلوب أن يرضوا عني الآن؟ أو أن نتركهم يفوزوا علينا حتى يرضوا؟، نحن آخر شيء نفكر به رضائهم".

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واستطرد موجهًا حديثه لجمهور العالمي: "لا ترضوا علينا، نحن نرضي جماهيرنا فقط، وأنتم ركزوا مع إداراتكم ولاعبيكم، وأنا لم استفزكم، فقط ذهبت إلى غرفة ملابس فريقي بكل احترام ونظام، ولم يحدث مني إطلاقًا أي مخالفة للنظام، لكن أنتم جمهور متعصب".

واختتم: "في الأخير لجنة الانضباط تعرف الحقيقة، وهذا ليس بجديد على جمهور النصر، وأتمنى أن يحكم كل واحد عقله وذمته، وبالنسبة لنا لا يفرق معي ما حدث، الشيء الوحيد الذي يفرق معي جمهور نادي الشباب، وإذا غضبت الجماهير الأخرى، إذًا نحن نسير في الطريق السليم".

يذكر أن التعادل رفع رصيد الليث إلى النقطة الخامسة في المركز السادس، بينما يأتي النصر ثانيًا في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، متساويًا مع الهلال صاحب الصدارة بفارق الأهداف.