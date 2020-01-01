قرارات لجنة الانضباط - عقوبات على جوليانو ومايكون وبلايلي وكارينيو

سبع قرارات من لجنة الانضباط

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، سبعة قرارات ضد عدة أندية ولاعبيهم.

اللجنة قررت تغريم لاعبي النصر جوليانو فيكتور بمبلغ قدره 20 ألف ريال سعودي في قرار غير قابل للاستئناف، إثر تخلفه عن اللقاء الإعلامي السريع عقب مواجهة ضمك.

وللسبب نفسه، تم تغريم مايكون بيريرا؛ مدافع العالمي، 30 ألف ريال سعودي في قرار قابل للاستئناف.

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كانت مواجهة النصر وضمك قد أقيمت في 30 من يناير الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ16 من الدوري المحلي.

وأصدرت لجنة الانضباط عقوبة ضد الجزائري يوسف بلايلي؛ لاعب أهلي جدة، بعدما تخلف هو الآخر عن اللقاء الإعلامي عقب مواجهة العدالة، إذ غرمته 20 ألف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف.

وكان الراقي قد حل ضيفًا على العدالة في الأول من فبراير الجاري، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الـ16.

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وشملت الغرامات جوزيه كارينيو؛ المدير الفني للوحدة، بمقدار 30 ألف ريال سعودي، لعدم حضوره المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الاتفاق.

كان فرسان مكة قد حلوا ضيوفًا على الاتفاق في 30 من يناير الماضي، في المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ16.

وطالت الغرامات كذلك نادي التعاون، إذ تم تغريمه 10 آلاف ريال في قرار غير قابل للاستئناف، لتأخر لاعبيه في النزول لأرض الملعب بالشوط الثاني من مواجهة الحزم، ليتأخر انطلاق الشوط لمدة دقيقة و38 ثانية.

الحزم كان قد استضاف سكري القصيم في 31 من يناير الماضي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 0-0، ضمن الجولة الـ16.

وفي الإطار نفسه، تم تغريم نادي الفتح 10 آلاف ريال في قرار غير قابل للاستئناف، وتغريم الشباب 22750 ريال في قرار قابل للاستئناف، لتأخر نزول لاعبي كلا الفريقين إلى أرض الملعب مع بداية الشوط الثاني من اللقاء الذي جمع بينهما، مما تسبب في تأخير انطلاق الشوط لدقيقة و29 ثانية.

كان الليث الأبيض قد استضاف الفتح في الأول من فبراير الجاري، في لقاء انتهى بفوز الشباب 2-1، ضمن الجولة الـ16.