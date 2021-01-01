تقرير الحكام يحسم خلاف النصر والشباب حول "العنصرية"، وخطوة واحدة للحُكم النهائي

الشباب يتهم النصر بالعنصرية والأخير ينفي تمامًا

حسم تقرير الحكم تركي الخضير حول أحداث مباراة النصر والشباب التي أقيمت يوم أمس الخلاف نسبيًا بين الناديين، لكن مازال الجميع بانتظار تقرير مراقب اللقاء لحسم الأمور نهائيًا.

الشباب وتحديدًا الرئيس خالد البلطان اتهام مسؤولي النصر وخاصة حسين عبد الغني المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بالنادي بتوجيه اتهامات وإساءات عنصرية لمهاجم الفريق "سيبا" خلال المباراة، وقد نفت إدارة العالمي ذلك الاتهام جملة وتفصيلًا.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن تقارير الحكم الرئيسي "الخضير" والحكم الرابع محمد القرني ومنسق المباراة سعد الدلاك برأ حسين عبد الغني من كل التهم الموجهة له من جانب الإدارة الشبابية.

وأضافت أن تقرير الحكام تحدث عن مشادة بين المهاجم البرازيلي وعبد الغني لكن دون تحديد ما دار بينهما من حديث لعدم سماعه، ومن المقرر أن يحسم تقرير مراقب المباراة "طلال المعمر" الجدل الدائر تمامًا.