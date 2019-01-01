النصر يستهدف لاعب وسط الشباب في سوق الانتقالات الشتوي

هل ينجح النصر في مسعاه؟

اقترب سوق الانتقالات الشتوي من فتح أبوابه، وبدأت الأندية تُجهز خططها لدعم الصفوف، وأحدها النصر السعودي الذي وضع لاعب وسط الشباب عبد المجيد الصليهم هدفًا له.

النصر يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة ويرغب في مواصلة المنافسة مع الهلال والأهلي حتى النهاية، وكذلك بدء دوري أبطال آسيا بقوة ومحاولة الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين، ولذا تسعى الإدارة لدعم الصفوف جيدًا.

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صحيفة عاجل أوضحت عبر مصادر خاصة لها أن الإدارة النصراوية تستهدف ضم الصليهم في يناير القادم مستغلة دخوله الفترة الحرة في تعاقده مع الشباب، إذ سينتهي عقده مع الليوث صيف 2020.

وتُحاول إدارة الشباب جاهدة التوصل لاتفاق مع اللاعب السعودي حول تجديد العقد لسنوات قادمة لكنه يرفض لعدم رضاه عن المقابل المالي المعروض، إذ تتحدث المصادر الصحفية عن طلبه 5 ملايين ريال سعودي سنويًا للتوقيع على عقد يمتد لثلاث سنوات.

ويرغب النصر في استغلال هذا الأمر لضم اللاعب في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده الصيف المقبل أو بالتفاوض مع إدارة الشباب لضمه خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم مقابل دفع القليل من المال، لكن هذا بعدما ينجح في التوصل لاتفاق مع اللاعب نفسه.