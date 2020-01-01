إلى أين وصلت التحقيقات في قضية استئجار الشباب للجماهير؟ - وزير الرياضة يجيب

مجلس الليوث نفى استئجاره للجماهير، لكن التحقيقات لا تزال جارية

أوضح عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي، عن سبب تأخر إعلان نتائج التحقيقات في قضية استئجار نادي الشباب للجماهير خلال مواجهة النصر.

الليث الأبيض استضاف العالمي في 14 من الشهر الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولفت حضور عدد من الجاليات للمباراة الأنظار، وسط اتهامات لمجلس الليث الأبيض لمحاولة التحايل على لائحة مكافأة الحضور الجماهيري، باستئجار الجماهير، لحضور المباراة.

المزيد من الفرق

وأعلنت بعدها وزارة الرياضة - هيئة الرياضة آنذاك - فتح تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، في الوقت الذي أصدر به مجلس الشباب بيانًا رسميًا لتبرئة نفسه. (طالع البيان)

وقال تركي الفيصل، خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى": "الإدارة القانونية تستكمل التحقيقات والإجراءات اللازمة، وفور الانتهاء منها، سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات".

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز صعب للعالمي برباعية مقابل هدفين، حيث سجل ثلاثة أهداف في الوقت القاتل بالدقائق 82 و2+90 و5+90.

ويحتل العالمي حاليًا وصافة جدول الترتيب برصيد 41 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، بينما يأتي الليوث في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.