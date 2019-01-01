تقرير - أحمد موسى يغيب عن ديربي الشباب

النيجيري عاد إلى المملكة في الثامن من الشهر الجاري بعد معسكر مع منتخب بلاده

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

تحول الشكوك حول مشاركة النيجيري أحمد موسى؛ محترف النصر السعودي، في اللقاء المقبل أمام الشباب، والمقرر إقامته بعد غدٍ الجمعة.

اللقاء يُقام على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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النيجيري عاد للانتظام في تدريبات العالمي في الثامن من الشهر الجاري، بعدما أنهى معسكر دولي مع منتخب بلاده خلال الأيام الماضية، لكنه تواجد في العيادة الطبية ولم يشارك بالتدريبات الجماعية.

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" فإن مصادرها تؤكد غياب موسى عن ديربي الليث الأبيض، لتعرضه لإصابة في الركبة، موضحة أنه سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى شهر.

يذكر أن النصر بدأ موسمه في الدوري المحلي بالفوز أمام ضمك بثنائية نظيفة، ثم فاز أمام الفتح بهدف وحيد، أما الليوث فبدأوا بهزيمة الفتح بثنائية مقابل هدف وحيد، ثم تعادلوا أمام الفيصلي سلبيًا دون أهداف