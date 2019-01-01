النصر يعلن عودة العمراني عضوًا ذهبيًا

بعد أكثر من عامين نائب الرئيس يعود في زي جديد

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

أعلن نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، اليوم الأربعاء، انضمام عبد الله العمراني لقائمة الأعضاء الذهبيين بالنادي العاصمي.

وأوضح النصر أن العمراني قام بتسديد رسوم العضوية الذهبية، والتي تُقدر بمائة ألف ريال سعودي.

إلى منصور بن مشعل.. الإدارة فن وحكمة

وجاء في بيان العالمي: "ثمنت إدارة السويكت للمهندس العمراني هذه المبادرة الداعمة والتي لا تستغرب منه تجاه ناديه العالمي".

وسبق للعضو الذهبي الجديد بالنصر العمل بالنادي من قبل في منصب نائب الرئيس في عهد الأمير فيصل بن تركي في يونيو 2016، قبل أن يرحل في يناير 2017.