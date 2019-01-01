النصر السعودي يمنح جمهوره فرصة معانقة الكأس الاستثنائي

متجر العالمي يستقبل جمهور الشمس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، فتح أبواب متجر النادي أمام الجمهور، لالتقاط الصور التذكارية في كأس الدوري لموسم 2018-2019.

العالمي توج بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، في صراع حُسم في الجولة الأخيرة.

وأصدر مجلس النادي العاصمي بيانًا جاء فيه: "جمهور الشمس، إيمانًا من إدارة النادي بأن الكأس الاستثنائي هو ملك لكل فرد منكم والذي لم يتحقق بعد توفيق الله إلا بوقفتكم ودعمكم اللامحدود، فإن إدارة نادي النصر تتشرف بإتاحة فرصة الحصول على صورة تذكارية مع الكأس الاستثنائي في متجر النادي ابتداءً من 6 أغسطس في يوم تدشين الأطقم الرئيسية (الأول والثاني) للنادي في الموسم المقبل، ومن نصر إلى نصر بإذن الله".

وكان النصر قد كشف قبل قليل عن طاقميه للموسم الكروي الجديد 2019-2020. (طالع التفاصيل)

يذكر أن العالمي استهل موسمه الجديد أمس الإثنين، بالتعادل أمام الوحدة الإماراتي بهدف لكل منهما، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

أما في الدوري السعودي، فمن المنتظر أن يلاقي النصر فريق ضمك في لقائه الأول، في 22 من الشهر الجاري.