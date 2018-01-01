عقوبات مغلظة في انتظار النصر السعودي ومتحدثه

أزمة العالمي والوحدة لم تنته برفض الاستئناف..

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لن يمر احتجاج النصر السعودي على مشاركة علي النمر؛ لاعب الوحدة، خلال مواجهة الفريق، مرور الكرام، على الرغم من رفض لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي استئناف العالمي.

بالأمس أعلنت لجنة الانضباط رفض الاستئناف شكلًا وموضوعًا، بعدما رفضت قبل أيام الاحتجاج، لعدم تقديمه في الفترة القانونية وهي 48 ساعة بعد انتهاء المباراة إلا أن النصر قدم احتجاجه في اليوم الثالث. (طالع التفاصيل)

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية وفقًا لمصادرها الخاصة أن لجنة الانضباط أرسل بالأمس خطابًا إلى مجلس العالمي، للاستفسار منه حول تفاصيل ظهور عبد الله بن زنان؛ المتحدث الرسمي باسم النادي، عبر قناة "العربية"، والكشف عن وثيقة بتاريخ تقديم ناديه للاحتجاج، لكن ثبت بعد ذلك عدم صحتها، بتأكيد من المتحدث نفسه.

المصادر أوضحت للصحيفة أن هناك عقوبات مغلظة في انتظار النصر، لاتهامه بإثارة الرأي العام ضد لجنة الانضباط باستخدام وثيقة غير صحيحة إلا أنها أكدت أنه لن يتم اتهام النصر بالتزوير بسبب الوثيقة، لأنها لم تقدم ضمن ملف الاستئناف.

وأشارت "الرياضية" أن العقوبات من المنتظر أن تتضمن وقف بن زنان من ستة أشهر إلى عام كامل، بجانب تغريمه وتغريم النصر مبلغ مالي قد يصل إلى نصف مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى استدعاء موظفين في الإدارة القانونية للاستجواب، وربما تطال العقوبات الأمين العام للنادي.

وكان المتحدث باسم العالمي قد خرج متراجعًا عن تصريحاته في قناة "العربية"، مؤكدًا أن الوثيقة التي أظهرها لم تكن صحيحة، وأنه بالفعل وقع خطأ في موعد تقديم ناديه للاحتجاج حتى تخطى المدة القانونية. (طالع التفاصيل)

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد، ، بالجولة الـ11 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.