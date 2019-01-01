72 ساعة تفصل النصر عن الانسحاب من دوري الأبطال ونصيحة من قانوني

مشوار العالمي الآسيوي مهدد رغم اقترابه من نصف النهائي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تسيطر حالة من القلق داخل جدران النادي الأهلي السعودي، بعدما أصبح قريبًا من المنع من استكمال مشواره في دوري أبطال آسيا 2019.

الاتحاد الآسيوي هدد العالمي بالاستبعاد من البطولة، لعدم الاستيفاء بشروط الرخصة الآسيوية بعد، في الوقت الذي تنتهي مهلة الوفاء بالمتطلبات في 31 من أغسطس الجاري.

ويأتي تأخر مجلس النصر الحالي برئاسة صفوان السويكت في إنهاء شروط الرخصة، لعدم تسليمه مهام الإدارة بشكل كامل، حيث لم يتسلم التقرير المالي بعد من المجلس السابق برئاسة سعود آل سويلم، وهو ما عطل أمور الرخصة الآسيوية.

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من جانبه، وجه خالد أبو راشد؛ الخبير القانوني، نصيحة إلى مجلس السويكت، لتجنب الاستبعاد من البطولة الآسيوية.

وقال القانوني، خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى": "على إدارة النصر الحالية أن تعتمد التقرير المالي بناءً على الوضع الحالي وتقدمه للاتحاد الآسيوي الذي لا يهمه التفاصيل المالية، ويرغب فقط في الحصول على التقرير المالي، وبعدها تتدخل الهيئة العامة للرياضة لحل الأمر".

يذكر أن النصر اقترب من التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعدما تغلب على السد القطري بثنائية مقابل هدف وحيد، في لقاء ذهاب ربع النهائي.

ومن المقرر أن يُقام لقاء الإياب في 16 من سبتمبر المقبل، على ملعب جاسم بن حمد بقطر.