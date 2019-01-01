النصر × السد - تاريخ قصير بطله الزعيم القطري

فأل خير للسد في العام الوحيد الذي قابل به النصر آسيويًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا العام الجاري، تشهد حماسًا كبيرًا بعديد من مباريات القمة، فبعدما انتهينا من كلاسيكو الدحيل والسد القطريين، والأهلي والهلال السعودي، والنصر السعودي والوحدة الإماراتي، أصبحنا أمام ديربي خليجي بين النصر والسد في دور الـ8.

بالأمس تأهل العالمي بالتغلب على الوحدة بنتيجة 3-2، وكان قبلها متعادلين في الذهاب 1-1.

واليوم يقصي الزعيم، الدحيل بالفوز عليه 3-1، وقبلها انتهى الذهاب بالتعادل 1-1.

الآن السد والنصر على موعد مع مباراتين حاسمين في دور الـ8 يومي 26 أغسطس و16 سبتمبر، فماذا فعلا في مواجهاتهما من قبل؟

الفريقان تقابلا بشكل رسمي مرتين من قبل عام 2011 في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا..

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في 5 إبريل 2011، أقيم الذهاب على استاد جاسم بن حمد، وفاز صاحب الأرض بهدف وحيد، سجله عبد القادر كيتا في الدقيقة 60، في لقاء شهد تعرض محمد عيد البيشي للطرد في الدقيقة 50.

وفي 19 إبريل 2011، تقابلا في الإياب على استاد الملك فهد الدولي، وتعادلا بهدف لكل منهما، سجل للسد مجدي صديق في الدقيقة 36، وتعادل حسين عبد الغني للنصر في الدقيقة 74.

وقتها تأهل الفريقان إلى دور الـ16، السد كأول المجموعة بعشر نقاط، والنصر كوصيف بثماني نقاط.

وهنا هناك فأل خير للزعيم القطري، في النسخة ذاتها، ودع العالمي البطولة من دور الـ16 بتلقي الهزيمة أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني بنتيجة 4-1، بينما وصل الزعيم إلى النهائي وحصد اللقب بالفوز أمام جيونيك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2.