الاتحاد الآسيوي يعلن حكام مباراة النصر والسد

طاقم حكام أوزبكي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن حكام مباراة ذهاب دور الربع نهائي، والتي ستجمع بين النصر السعودي والسد القطري.

النصر سيستضيف السد مساء غدٍ الأثنين، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات البطولة القارية.

الاتحاد الآسيوي اختار الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو، لقيادة مباراة النصر والسد، ويساعده مواطنيه أندريه سابنكو "مساعد أول" وتيمور جونويل "مساعد ثانٍ".

وتم تعيين الأوزبكي سورازيتندوف رسلان حكمًا رابعًا، والسنغافوري فسيفا ناثان مراقبًا للمباراة.

فالنتين كوفالينكو سبق له وقام بقيادة مباراة النصر وذوب آهن أصفهان الإيراني، والتي انتهت بالتعادل السلبي، بالجولة الختامية بدور المجموعة ببطولة دوري أبطال آسيا.