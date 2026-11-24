عملاق الرياض النصر دخل مواجهة السد القطري، مساء اليوم الثلاثاء؛ وهو لا يحتمل أي تعثر جديد، حتى لا يغضب جماهيره بشكل أكبر.

ولذا؛ كان شعار النصر هو الفوز على السد بأي طريقة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

وبالفعل.. تحقق للنصر ما أراد؛ حيث فاز على ضيفه فريق السد الأول لكرة القدم، بهدفين مقابل واحد.

وسجل ثنائية الفريق النصراوي، كل من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليكس، في الدقيقتين 13 و52 تواليًا؛ بينما أحرز محمد وعد هدف الزعيم القطري الوحيد، في الدقيقة 22.

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى النقطة التاسعة، مع مباراة مؤجلة، ليرتقي إلى "المركز الخامس"؛ في الوقت الذي تجمد فيه السد عند نقطتين فقط، في "الترتيب الرابع عشر" لمنطقة الغرب.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز النصر الصعب ضد السد..

لوشيسكو.. معاناة أمام النصر مؤخرًا!

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الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي السد القطري، ليس بالغريب عن الملاعب السعودية؛ حيث سبق له قيادة عملاق الرياض الهلال، خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

وخلال هذه الفترة، واجه لوشيسكو نادي النصر في 5 مباريات؛ قبل أن يعود لمقابلته من جديد مساء اليوم الثلاثاء، وهذه المرة وهو مدرب للسد.

ولا يعرف لوشيسكو التعادل مع النصر؛ فهو إما يفوز أو يخسر أمامه، على النحو التالي:

* مباريات: 6.

* فوز: 3.

* خسارة: 3.

* أهداف مسجلة: 10.

* أهداف مستقبلة: 9.

وآخر مباراة مع الهلال؛ خسر لوشيسكو (0-3) أمام النصر، في نهائي كأس السوبر السعودي 2021.

ثم.. سقط لوشيسكو (1-2) مع السد؛ ليصعّب النصر من موقف الفريق القطري العملاق، في التأهل إلى دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

النصر.. الفوز بـ"المهارة الفردية وسذاجة السد"

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وبخصوص عملاق الرياض النصر نفسه؛ فهو أسقط السد ببعض التفاصيل البسيطة للغاية، على النحو التالي:

* أولًا: استغلال أخطاء السد الساذجة.

* ثانيًا: المهارات الفردية لنجوم النصر.

وهاتان النقطتان عزيزي القارئ؛ تمثّلتا في هدفي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، في الشباك السداوية.

وجاء هدف رونالدو من "ركلة جزائية"؛ بينما أحرز فيليكس هدفه العالمي من "كرة خلفية مزدوجة"، ستظل مخلدة في تاريخ هذا اللاعب المتألق.

أي إن الهدف الأول جاء بعد خطأ دفاعي؛ بينما كان الثاني نتيجة مهارة فردية مبهرة.

كما حصل محمد وعد، نجم فريق السد الأول لكرة القدم، على "بطاقة حمراء"؛ وذلك بعد ارتكابه سلوكًا مشينًا بـ"البصق" على نواف بوشل، ظهير نادي النصر.

هذا الطرد الساذج؛ سهّل المباراة أكثر للنصر أمام الزعيم القطري، الذي لعب الشوط الثاني كاملًا بنقص عددي.

أنجي بوستيكوجلو.. عفوًا، لا بصمة في فوز النصر!

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ما ذكرناه في السطور القليلة الماضية؛ يقودنا مباشرة للحديث عن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم.

بوستيكوجلو لم يكن له دور كبير في فوز النصر، بل خدمته التفاصيل البسيطة التي ذكرناها في السطور الماضية؛ بينما ارتكب بعض الأخطاء المؤثرة، وذلك على النحو التالي:

* أولًا: ترك الحرية للنجم السداوي الكبير أكرم عفيف للتحرك، ما ساعده على تقديم التمريرة الحاسمة في هدف فريقه الوحيد.

* ثانيًا: التراجع في الدقائق الأخيرة أمام فريق ناقص عدديًا، ومنحه فرصة امتلاك الكرة والاقتراب من مرماه.

* ثالثًا: التبديلات الغريبة في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة الآسيوية.

وإذا ركزنا على النقطة الثالثة تحديدًا؛ يكفي القول إن بوستيكوجلو أدخل عبدالله الحمدان في الدقيقة الخامسة، بدلًا من الفرنسي "المصاب" كينجسلي كومان.

الحمدان قدم دقائق جيدة، حتى ولو لم تكن مثالية؛ وذلك من خلال الضغط على الخصم، والتحرك بين الجناح الأيمن والعمق.

هذا قبل أن يقوم المدرب بـ"سحبه"، في الدقيقة 77 من عمر المباراة؛ حيث أدخل عبدالرحمن غريب بدلًا منه، ليلعب في الجناح الأيسر، ويحوّل السنغالي ساديو ماني إلى الطرف الأيمن.

هُنا.. اختفى ماني تمامًا؛ بينما لم نشاهد أي تأثير من غريب، سواء في الهجوم أو الضغط على الخصم.

جواو فيليكس.. فليستمر في السعودية مع النصر أو الهلال!

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مباراة بعد أخرى؛ يثبت فيليكس أنه أهم لاعب في صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم، الذي انضم إليه في صيف عام 2025.

أهمية فيليكس في النصر، تتجلى في مجموعة من النقاط المهمة للغاية؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: إيجاد الحلول التهديفية؛ سواء بشكل جماعي أو فردي.

* ثانيًا: الربط الرائع مع زملائه؛ مع صناعة الكثير من الفرص لهم.

* ثالثًا: الحركة المستمرة في الثلث الأمامي؛ ما يفتح المساحات لزملائه.

وكلل فيليكس كل ذلك؛ بلوحة كروية مبهرة ضد السد، عندما سجل بـ"خلفية مزدوجة" بعيدة المدى.

لذا؛ ليس بغريب أن نجد الهلال يفكر في التعاقد مع فيليكس، مثلما قيل في وسائل الإعلام السعودية مؤخرًا.

فيليكس ينتهي عقده مع النصر، في 30 يونيو من عام 2027؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن مستقبله، سواء البقاء أو الرحيل.

ولا يوجد لاعب محترف في السعودية حاليًا؛ يقدم نفس الحلول الفنية فوق أرضية المستطيل الأخضر، مثلما يفعل فيليكس.

والهلال أصبح يفتقد هذه الحلول، في بعض المباريات؛ وبالتالي.. فإنه من الطبيعي أن يفكر في التعاقد مع فيليكس، إذا كان ذلك بشكل شرعي، وليس التفاوض في الفترة المحرمة.

لكن بلسان أي محايد، عاشق للكرة السعودية؛ ستكون هناك رسالة واضحة إلى القائمين على القطاع الرياضي في البلاد، مفادها: "لا تتركوا جواو فيليكس يرحل عن المملكة، سواء استمر في النصر أو انتقل إلى الهلال!".