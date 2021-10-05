ما هو الفارق بين نجم النصر وقائد الزمالك؟

قارن فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، بين البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب العالمي، وبين المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا"؛ قائد الزمالك، رافضًا تشبيه أدائهما ببعضهما البعض.

الهريفي أكثر الناقدين لتاليسكا:

نجم العالمي الأسبق كثير الجدل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نظرًا لآرائه التي لا تأتي على أهواء الجماهير النصراوية دائمًا.

الهريفي يوجه سهام نقده تجاه الجميع في النادي، لكن تاليسكا أكثر من يتعرض لانتقادات منه، وهو ما يستفز جمهور العالمي، الذي يعتبر البرازيلي أفضل الصفقات الصيفية في الدوري السعودي بشكل عام.

يعيب الهريفي على تاليسكا دائمًا أنه ينتظر زملائه بالفريق كي يخدمون عليه بدلًا من الاعتماد على مهاراته الخاصة.

"هذا الفارق بين تاليسكا وشيكابالا"

أحد الجماهير شبه البرازيلي بقائد الفارس الأبيض، من ناحية السرعة والتسديد، حيث كتب: "الى الان لا يحمل صفات القائد وهو عنصر مكمل للفريق، تاليسكا يشابه أسلوب لاعب الزمالك شيكابالا، تمرير وسرعة وتسديدة محكمة".

الهريفي رفض هذه المقارنة، إذ رد: "اختلف معك .. شيكابالا يعتمد على نفسه في المراوغه للاعب واثنين ثم التسديد.

"تاليسكا يا تجهز له يا مراوغه بتمرير ثم يسدد وهو ادق من شيكا".

اختلف معك ..

شيكابالا يعتمد على نفسه

في المراوغه للاعب واثنين ثم التسديد



تاليسكا يا تجهز له يا مراوغه بتمرير

ثم يسدد وهو ادق من شيكا ❤️🙏🌹 https://t.co/NcjWGOyDPm — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) October 5, 2021

ماذا قدم تاليسكا مع النصر حتى الآن؟

لاعب الوسط البرازيلي انضم للعالمي في الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما خطفه مسؤولو النصر من بين يدي نظرائهم في نادي الهلال، في صفقة أثارت غضب جمهور الزعيم.

وشارك تاليسكا في سبع مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا، سجل خلالها خمسة أهداف، وصنع اثنين آخرين.

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