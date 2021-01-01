الحيرة الآسيوية بالنصر .. ثنائي مضمون وصراع رباعي على مقعدين، من الأفضل؟

من الأنسب لقائمة العالمي الآسيوية؟

متحسسًا طريقه أو ربما عائدًا لوضعه الطبيعي، فهو المنافس على كافة البطولات التي يدخلها، لكن حتى الآن لا مؤشرات يمكننا أن نتنبأ بها لموقفه على المستوى القاري، فهو يسير بين منخفضات ومرتفعات منذ بداية الموسم، مرات يسقط ومرات يستفيق، في البداية يصارع على الهبوط، وبالمنتصف أحد المنافسين على اللقب، والآن هو يحلم فقط بالدخول للمربع الذهبي، فلا يمكننا أن نراهن على أي شيء مع النسخة الحالية من النصر السعودي..

العالمي تنتظره منافسة صعبة للغاية في دوري أبطال آسيا 2021، إذ يقع في المجموعة الرابعة رفقة الوحدات الأردني، السد القطري، والفائز من مواجهة العين الإماراتي وفولاد خوزستان الإيراني.

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هذه البطولة الوحيدة التي ينافس عليها النصر بالموسم الجاري، مع كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي وصل به إلى دور نصف النهائي، وربما ما يعطي لجماهيره الأمل رغم الصورة التي يظهر بها الفريق في الملعب هو أن العالمي سيستضيف مباريات مجموعته.

في الوقت الراهن، ينشغل كل مدير فني بتحديد الرباعي الأجنبي الذي سيقيده بالقائمة الآسيوية، ستة لاعبين أمام ألين هورفات؛ المدير الفني للنصر، عليه الاختيار من بينهم، بعدما خسر خدمات كيم جين سو؛ الظهير الأيسر، للإصابة.

الستة لاعبين هم: الأسترالي براد جونز (حارس مرمى)، البرازيلي مايكون بيريرا (مدافع)، البرازيلي بيتروس ماتيوس والأرجنتيني بيتي مارتينيز (لاعبا وسط)، المغربي نور الدين أمرابط (جناح أيمن)، والمغربي عبد الرزاق حمد الله (مهاجم)، فأيهم الأفضل؟

بدايةً اثنين من هذا السداسي لا بديل أمام هورفات لاختيارهما، هما جونز وحمد الله..

برادلي جونز

براد جونز الحارس الأساسي للفريق، وتبدو المنافسة بينه وبين زميله الوحيد في هذا المركز وليد عبد الله، معدومة، فالاعتماد بشكل كلي على الحارس الأسترالي، ويبدو أنه حتى مسؤولو العالمي غير مقتنعين بعبد الله بأنه الحارس الثاني، إذ كانوا يحاولون قطع إعارة أمين بخاري لنادي العين، لكن لم تفلح محاولاتهم في الميركاتو الشتوي الماضي.

صاحب الـ38 عامًا شارك في 23 مباراة بالدوري المحلي هذا الموسم مع النصر، استقبل خلالها 30 هدفًا، منها 4 من تسديدات من خارج منطقة الجزاء، وخرج بشباك نظيفة في خمسة لقاءات فقط.

على مستوى التصديات، تصدى جونز لـ49 تسديدة، منها 19 من خارج منطقة الجزاء.

عبد الرزاق حمد الله

المهاجم المغربي، الذي ربما اختلف حوله الكثيرون خلال الفترة الماضية، مرددين وجوب جلوسه على مقاعد البدلاء، لكن حتمًا وجوده في القائمة الآسيوية لا جدال به، وفقًا لخبراته وقدرته على التسجيل من أنصاف الفرص وغيرها، وفي المقابل لا يملك العالمي في مركز رأس الحربة سوى الثنائي رائد الغامدي وفراس البريكان.

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الغامدي قدم مباريات مميزة في غياب حمد الله، لكن هذا لا يعني استبعاد الأخير من البطولة القارية، خاصةً وأنه بدأ في المباراتين الأخيرتين بالدوري وكأس الملك في استعادة مستواه بشكل كبير.

حمد الله شارك الموسم الجاري في الدوري المحلي في 10 مباريات، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدف آخر، لكنه أهدر 9 فرص محققة.

وسدد المغربي 42 تسديدة، منها فقط 12 بين القوائم الثلاث، بينما لمس الكرة في منطقة جزاء الخصوم 71 مرة، وله 8 مراوغات مكتملة.

منافسة رباعية على أشدها

حيرة هورفات بين الرباعي؛ مايكون، بيتروس، بيتي وأمرابط، لكنها ليست بالحيرة الكبيرة..

نور الدين أمرابط

نتوقع أن أمرابط هو أول المستبعدين من هذا الرباعي، فبخلاف أنه لم يتم قيده في دور المجموعات من قبل مع النصر منذ انضمامه، ويُفضل المدربون الاعتماد عليه من دور ربع النهائي، هو يعاني من تراجع كبير في مستواه بالموسم الحالي، بجانب أنه دخل الفترة الحرة في عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويبدو أنه لا نية للتجديد له، وبالتالي لن يتم قيده آسيويًا.

أرقام الجناح المغربي كذلك غير مشجعة على ضمه، فهو خلال 19 مباراة، سجل هدفين فقط، ولم يصنع أي هدف، بجانب إهداره لأربع فرص محققة، فيما خلق 21 فرصة.

وسدد أمرابط 35 تسديدة، منها 12 بين القائمين والعارضة، وراوغ 41 مرة، بينما لمس الكرة في منطقة جزاء الخصوم 82 مرة.

بيتي مارتينيز

وعلى النقيض يكون موقف بيتي مارتينيز، فهو اللاعب الجوكر، الذي يمكن لهورفات الاعتماد عليه في ثلاثة مراكز؛ الوسط المهاجم، الجناح الأيسر والجناح الأيمن، لذلك وجوده ضروريًا في القائمة الآسيوية.

أرقام بيتي في الدوري السعودي كذلك حتمًا تُجبر هورفات على ضمه دون التفكير مرتين، إذ يمتلك سلاحين مهمين، هما التسديد على المرمى بصورة كبيرة وخلق عديد الفرص لزملائه.

الأرجنتيني شارك في 18 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 6 آخرين، فيما خلق 38 فرصة، وأهدر 3 فرص محققة.

على مستوى التسديدات، فقد سدد بيتي 61 تسديدة، منها 19 بين القوائم الثلاث، بجانب أنه راوغ لاعبي الخصوم 42 مرة، ولمس الكرة في منطقتهم 48 مرة.

إذًا ثلاثة مقاعد شبه محسومة بشكل كبير من نصيب جونز وحمد الله وبيتي، مع استبعاد أمرابط، والآن الصراع بين بيتروس ومايكون على المقعد الأخير..

بيتروس ومايكون

بالطبع بيتروس لاعب مهم للغاية في وسط ملعب العالمي، حتى وإن كان أدائه متراجعًا في بعض المباريات إلا أن الروح التي يتميز بها تجعله يصنع الفارق حتى وإن كان لا يقدم الإضافة الفنية، لكن في الوقت نفسه بمركزه هناك عدد كبير من اللاعبين يمكنهم حل محله، كعبد الله الخيبري، علي الحسن، مختار علي، سامي النجعي وعبد المجيد الصليهم.

وبالتالي الأولوية لمايكون بالقائمة الآسيوية، كونه الأكثر خبرة رفقة عبد الله مادو، مع ثنائي الشباب علي لاجامي وعبد الإله العمري.

رحيل المدافع البرازيلي في أواخر يناير الماضي عن الفريق، عن طريق فسخ عقده من طرف واحد، لعدم حصوله على مستحقاته المالية، لم يكن ليمر ويعود مايكون من جديد إلى العالمي لولا الحاجة الكبيرة لخدماته.

المدافع شارك في 11 مباراة بالدوري السعودي، اعترض الكرة خلالها من المنافسين 10 مرات، ونفذ 12 عرقلة، بجانب تمريرة 499 تمريرة، منها 412 ناجحة، بنسبة 82.5%.

إذًا الرباعي الأنسب لقائمة النصر الآسيوية هم: براد جونز، عبد الرزاق حمد الله، بيتي مارتينيز ومايكون بيريرا.